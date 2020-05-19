Diyabet hastalarının koronavirüse karşı dikkat etmeleri gereken 3 önemli kural!

Koronavirüs salgınıyla mücadele içerisinde olduğumuz şu günlerde Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini özellikle kronik hastalıkları olanların çok daha fazla uymaları gerekiyor ki bu hastalarda Kovid-19 daha ağır seyredebiliyor. Aynın titizliği tip 2 diyabet hastaları da göstermeleri gerekiyor ki onlarda bu risk 7 kat daha fazla.

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Doç. Dr. Özlem Çelik, koronavirüs salgınına karşı diyabet hastalarındaki kan şekerinin ne kadar iyi kontrol altında olursa, riskin de o kadar azalmış olduğuna belirterek, sağlıklı yaşam tarzında edindikleri alışkanlıklarına düzenli olarak uyulması dahilinde Kovid-19’dan genel popülasyona benzer şekilde etkileneceklerini söyledi. Doç. Dr. Özlem Çelik, ayrıca diyabet hastalarının uyması gereken 3 altın kuralıda açıklayarak bunlarım sağlıklı beslenme, ilaç tedavisine devam etme ve düzenli egzersiz yapmak olduğunu kaydetti.

SAĞLIKLI BESLENME

Doç. Dr. Çelik diyabet hastalarının içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde sağlıklı beslenme kurallarına mutlaka uymaları gerektiğini söyleyerek, böylelikle kan glukoz düzeylerinin, vücut kilolarının, tansiyon ve kolesterol değerlerinin de hedef değerlerde kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Karbonhidratı olduğundan az tüketmeye özen göstermek gerektiğin, hatırlatan Doç. Dr. Özlem Çelik tatlı ve unlu gıdalardan uzak durulması ve öğünlerde karbonhidratlar olarak tam buğday, çavdar ekmeği, yulaf ve bulgur gibi tam taneli tahıllar, meyveler, sebzeler ve düşük yağlı süt gibi besinleri tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Çok düşük karbonhidratlı ve ağır ketonojik diyetler vitamin, mineral, posa ve enerji kaynağı olan çok fazla sayıda besinin tüketimini sınırlandırdığı için önerilmediğine dikkat çeken Çelik, bu yüzden çok düşük karbonhidratlı ve ağır ketojenik diyetlerden kaçınılması kötü huylu kolesterol (LDL) düzeyini artıran ve iyi huylu kolesterol (HDL) düzeyini azaltan etkisi nedeniyle trans yağ alımından da uzak durulması konusunda hastaları uyardı.

EGZERSİZ

Diyabet hastalarının hareketsiz kalmanın kanda şeker yükselmesi, halsizlik, kas ağrıları, egzersiz kapasitesinde azalma, kas kayıpları ve ileri yaş gibi riskli hasta grubunda damar tıkanıklarına yol açabildiğini kaydeden Doç. Dr. Özlem Çelik, “Dolayısıyla ev içinde veya 1-2 metrelik sosyal mesafeyi koruyarak, bahçe gibi güvenli yerlerde 5-7 bin adım atmayı ihmal etmeyin” diyen Doç. Dr. Özlem Çelik şu önerilerde bulunuyor: “İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla müzik eşliğinde yürüyüş, aerobik egzersiz yaptıran birçok site var. Bu kanallarla keyifli spor yapmak mümkün. Ayrıca yoga ve nefes egzersizleri yapmak, kitap okumak, resim veya örgü gibi hobiler edinmek de stres yönetimine fayda sağlayacaktır” diye konuştu.

İLAÇLAR

Tüm diyabet hastaların ilaçlarını ve insülinlerini düzenli olarak kullanmaya devam etmeleri ve kesinlikle aksatmamalarını söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Doç. Dr. Özlem Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kovid-19 enfeksiyonuyla ilgili yayınlarda ibuprufen içerikli ateş düşürücü hariç, hiçbir ilacın hastalığı kötüleştirdiğine dair net bilgi mevcut değil. Dolayısıyla kullanmakta olduğunuz ilaçları hekim önerisi olmadan asla kesmeyin” diyor. Koronavirus enfeksiyonundan korunmak için herhangi bir destek ilaç tedavisinin ve C, E gibi vitamin komplekslerinin sürekli kullanımının önerilmediğini belirten Doç. Dr. Özlem Çelik, “Üstelik beraberinde böbrek yetmezliği, kalp hastalığı, karaciğer yağlanması olan diyabetik hastalarda ek takviyelerin alınması kötü sonuçlara yol açabiliyor” diyor. “Enfeksiyon ve stres nedeniyle diyabetli hastalar şekerini daha sık ölçmelidir” uyarısında da bulunan Doç. Dr. Özlem Çelik sözlerine şöyle devam ediyor: “Eğer şeker yüksekliği belirtileri hissediyorsanız, şekeriniz 300-400 mg/dL gibi yüksek seyrediyorsa, bilinç durumunda bozulma, göğüs ağrısı, ağızda keton kokusu gibi acil bulgular varsa hastaneye gitmekten çekinmeyin. Çünkü her hastanede koronavirüs enfeksiyonu dışında acil durumlar için hekimler ve tedavi yerleri mevcut”