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Doğal yöntemlerle dudak dolgunlaştırma maskeleri ve uygulamaları nasıl yapılır?

Günümüzde, kadınlar için dolgun dudaklara sahip olmak oldukça önemli bir durum olmaya başladı. Çoğu kadın ise dudaklarının ince veya bakımsız görünmesinden şikayetçi olarak Doğal yöntemlerle dudak dolgunlaştırma maskeleri ve uygulamaları nasıl yapılır? Sorusunu araştırmaya başladı. İşte dudaklarınızı doğal bir şekilde dolgunlaştırmak için yöntemler.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:29
Doğal yöntemlerle dudak dolgunlaştırma maskeleri ve uygulamaları nasıl yapılır?

Dudakların dolgun gözükmesini çoğun insan özellikle de kadınlar arzu etmektedir. Dudakların dolgun gözükmesi için pek çok yöntem mevcuttur. Evde doğal yollarla da dudaklar daha dolgun gösterilebilir. İşte, bu yöntemler bazıları:

Dudak Dolgunlaştırma Egzersizleri

Dudakları dolgunlaştırmak için evde yapılabilecek basit egzersizler vardır. Bu egzersizler ise şu şekildedir:

Dudakların dolgun gözükmesi için uygulanacak ilk egzersiz öpücük ve gülümseme hareketleridir. Bahsetmiş olduğumuz bu egzersiz hareketlerini gerçekleştirmek için öncelikle dudaklarınızın üst kısmına iki parmağınızı yerleştirerek dudaklarınızı öpücük şeklinde büzün. Ardından üfleyerek gülümsemeye çalışın. Bu egzersizi gün içerisinde 10 defa gerçekleştirirseniz, toplam bir ay içerisinde gözle görünür bir sonuç alabilirsiniz.

Diğer bir etkili egzersiz yolu ise ağzınız kapalı durumdayken gülümsemeye çalışmaktır. Bu yolu yapmak amacıyla ilk olarak ağzınızı kapatmalı ve gülümsemeye başlamalısınız. Gülümsemenin ardından 5 saniye sayarak sonrasında tekrar dudaklarınızı eski pozisyonuna getiriniz Üçüncü ve son egzersiz yolu ise dudaklarınızı O harfini söyler gibi büzerek ileriye uzatmaktır. Bu egzersizi yaptıktan sonra 20 saniye bekleyiniz. Çok etkili bir yöntem olan bu egzersizi gün içerisinde birçok defa uygulayabilir ve sonucunda dolgun dudaklara sahip olabilirsiniz.

Dudakları Nemlendirme

Kişinin dudaklarını daha dolgun ve doğal bir görünüm kazandırmak için dudaklarınıza sık sık nemlendirici uygulamanız gerekmektedir. Aksi taktirde dudaklarınız sürekli kuruyarak dudaklar oldukça kötü görünür. İnsanların dudakları kurumaya oldukça yatkın olduğundan dolayı, çatlak ve kuru dudaklara sahip olmamak için gün içinde düzenli bir şekilde dudaklarınızı nemlendirmelisiniz.

Bunun için de dudaklarınızı nemlendirmek için kimyasal olmayan kozmetik ürünlerden yararlanabilir ya da evde tamamen doğal olan yağları kullanabilirsiniz. Avokado, yoğurt veya bal kullanmak dudak nemlendirmek için iyi bir çözümdür.

Dudak Peelingi

Vücudumuzun birçok bölgesinde meydana geldiği gibi dudaklarımızda da ölü hücreler meydana gelebilir. Her hafta bir defa dudaklarınıza peeling işlemini yaparak son derece doğal ve dolgun görünen dudaklara sahip olabilmek için büyük bir adım atmış olacaksınız. Bu peeling işlemi için kabartma tozunu deneyebilirsiniz. Kabartma tozu ile peeling işlemi için öncelikle zeytinyağında veya Hindistan cevizi yağında bu tozu karıştırınız. Ardından, oluşan karışımı dudaklarınıza direk olarak ve çevrelerine de iyice yetirerek, yarım saat bekleyiniz. Sonrasında ılık su ile yıkayarak işleminizi bitirebilirsiniz.

E Vitamini Maskesi

E vitamini uygulayarak dudaklarınızı hem nemlendirebilir hem de son derece dolgun ve güzel görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Bahsedeceğimiz bu E vitamini maskesini düzenli zamanlarda yaparak dolgun, parlak ve çekici dudaklara sahip olma yolunda hızlı adımlara ilerleyebilirsiniz. Bu E masta için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

  • 1 tane E vitamini
  • 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı
  • 4 damla kadar tarçın yaprağı yağı

Bu karşım ile hazırladığınız maskeyi öncelikle 5 dakika bekletiniz.5 dakika bekletmenizin ardından karışımı masaj şeklinde dudaklarınıza sürebilirsiniz. Dudaklarınıza iyice sürdükten 20 dk sonra ılık bir su ile dudaklarınızı durulayabilirsiniz. Bu maskeyi haftada 2 defa yapabilirsiniz.

Bal Maskesi

Dudaklarınıza hem doğal bir görünüm hem de parlatmak için bal maskesi yöntemini uygulamanız son derece etkili olacaktır. Dudakları parlatıp beslemesinin dışında dolgunlaştırmaya da yardımcı olan bal maskesi için gereken malzemeler ise şu şekildedir:

  • 1 yemek kaşığı kadar yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı kadar bal
  • Yarım salatalık

Bu malzemeler iyice karıştırdıktan sonra 20 dakika bekleyerek, aynı diğer yöntemlerde olduğu gibi dudaklarınıza masaj yapar şeklinde yediriniz. Yaptığınız bu maskeyi 10 dakika bekleterek hafif ılık su ile dudaklarınızı durulayınız.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 14:29
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