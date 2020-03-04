Doğum çantası ne zaman hazırlanmalı? Doğum çantasında neler bulundurulmalı?

Doğum çantası anne adaylarının doğum yaklaşırken hazır etmesi gereken ve için de doğum sonrasında işe yarayacak eşyaların yer aldığı çantadır. Doğum çantası hazırlanırken oldukça ince düşünmeli ve eksiksiz hazırlamak gerekmektedir. Annenin doğum çantasının içine doğum yaptıktan sonra ihtiyaç duyabileceği ve bebeğe gerekli olacak giysi ve bakım ürünlerinin yer alması gerekmektedir.

Doğum Çantası Ne Zaman Hazırlanmaya Başlanmalıdır?

Doğum çantası tavsiyeler doğrultusunda hamileliğin 32.haftasında hazırlanmaya başlanabilir. Doğum yapma tarihinde netlik olmayan annelerin ise daha önceki haftalarda hazırlaması tavsiye edilir.

Doğum Çantasında Olması Gerekenler Nelerdir?

Doğum çantasında anneye de bebeğe de gerekecek eşyalar bulunmalıdır. Bunlar;

Hastane çıkışı kıyafetleri(Tulum, body, çorap, yelek, şapka, eldiven)

Islak mendil ya da pamuk

Battaniye

Yumuşak kumaş mendiller

Bebek bezi

Biberon

Pişik kremi

Banyo havlusu

Çarşaf

Kirli torbası

Portbebe, ana kucağı ya da araba koltuğu

Bebek için:

Alınacaklar planlanırken hastanede fazla kalma durumu da anne ve bebek için göz önünde bulundurulmalı ve ona göre eşya alınmalıdır.

Anne için:

İç çamaşırı

Önü açılan iki gecelik

Ağır hizmet türü sıhhi pedler

Çorap

Bir şal ya da sabahlık

Terlikler

Telefon ve şarj cihazı

Göğüs pedleri

Emzirme sutyeni

Hassas meme uçları için krem

Bir emzirme örtüsü

Dudak kremi

Tuvalet ve kozmetik malzemeleri

Vücut losyonu veya masaj yağı

Eve giderken giymek için rahat giysi

Doğum planı

Hastane dosyası/notları

Bunların yanı sıra ek olarak çantaya koyulabilecek eşyalar da bulunmaktadır. Bunlar da para, okumak için kitap, bebeğin fotoğraflarını çekmek için fotoğraf makinesi, atıştırmalık yiyecekler, oda süslemeleri olarak sıralanabilir.