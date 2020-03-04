Doğum çantası ne zaman hazırlanmalı? Doğum çantasında neler bulundurulmalı?

Doğum çantası anne adaylarının doğum yaklaşırken hazır etmesi gereken ve için de doğum sonrasında işe yarayacak eşyaların yer aldığı çantadır. Doğum çantası hazırlanırken oldukça ince düşünmeli ve eksiksiz hazırlamak gerekmektedir. Annenin doğum çantasının içine doğum yaptıktan sonra ihtiyaç duyabileceği ve bebeğe gerekli olacak giysi ve bakım ürünlerinin yer alması gerekmektedir.
Doğum Çantası Ne Zaman Hazırlanmaya Başlanmalıdır?
Doğum çantası tavsiyeler doğrultusunda hamileliğin 32.haftasında hazırlanmaya başlanabilir. Doğum yapma tarihinde netlik olmayan annelerin ise daha önceki haftalarda hazırlaması tavsiye edilir.
Doğum Çantasında Olması Gerekenler Nelerdir?
Doğum çantasında anneye de bebeğe de gerekecek eşyalar bulunmalıdır. Bunlar;
- Hastane çıkışı kıyafetleri(Tulum, body, çorap, yelek, şapka, eldiven)
- Islak mendil ya da pamuk
- Battaniye
- Yumuşak kumaş mendiller
- Bebek bezi
- Biberon
- Pişik kremi
- Banyo havlusu
- Çarşaf
- Kirli torbası
- Portbebe, ana kucağı ya da araba koltuğu
Alınacaklar planlanırken hastanede fazla kalma durumu da anne ve bebek için göz önünde bulundurulmalı ve ona göre eşya alınmalıdır.
Anne için:
- İç çamaşırı
- Önü açılan iki gecelik
- Ağır hizmet türü sıhhi pedler
- Çorap
- Bir şal ya da sabahlık
- Terlikler
- Telefon ve şarj cihazı
- Göğüs pedleri
- Emzirme sutyeni
- Hassas meme uçları için krem
- Bir emzirme örtüsü
- Dudak kremi
- Tuvalet ve kozmetik malzemeleri
- Vücut losyonu veya masaj yağı
- Eve giderken giymek için rahat giysi
- Doğum planı
- Hastane dosyası/notları
Bunların yanı sıra ek olarak çantaya koyulabilecek eşyalar da bulunmaktadır. Bunlar da para, okumak için kitap, bebeğin fotoğraflarını çekmek için fotoğraf makinesi, atıştırmalık yiyecekler, oda süslemeleri olarak sıralanabilir.