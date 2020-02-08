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Doğum gününü karantina odasında kutlayan Şeyma'ya Sağlık Bakanı Koca'dan sürpriz mesaj

Çin'in Wuhan kentinden koronavirüsü salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen ve tedbir amaçlı karantina odasında tutulan üniversite öğrenicisi Şeyma 25 yaşına girdi. Odada tek başına doğum günü kutlayan Şeyma için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürpriz bir mesaj yayınladı.

08 Şubat 2020 Cumartesi 20:21
Doğum gününü karantina odasında kutlayan Şeyma'ya Sağlık Bakanı Koca'dan sürpriz mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve 772 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınından dolayı Bakanlık talimatıyla hazırlanan özel uçakla ülkede bulunan Türk vatandaşları tahliye edilmişti. Türkiye'ye getirilen vatandaşlar ise tedbir amaçlı özel olarak hazırlanmış karantina odalarında gözlem altında tutulmaya başlantı. Tahliyesi gerçekleştirilenlerden biri olan üniversite öğrencisi Şeyma 25 yaşına girdi.

Şeyma'ya Sağlık Bakanı Koca'dan sürpriz mesaj

Doğum gününü karantina odasında tek başına kutlaya Şeyma'ya pastası özel kıyafetler giyen görevliler tarafından getirildi. Hastanede görevlilerin getirdiği pasta ile çekilen bir fotoğrafı ise Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda fotoğrafın altına ise "Vuhan'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızdan üniversite öğrencisi Şeyma, 25. yaşını tek başına kutladı. Gözlem süresi bittikten sonra inşallah hep beraber kutlayacağız." notunu yazdı.

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