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Domuz gribinden nasıl korunmalı? Belirtiler ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünün iki kişinin ölümüne neden olmasından sonra vatandaşlar bu hastalığa karşı nasıl önlem alınması gerektiği konusunda araştırma yapmaya başladılar. Özellikle çocuklarda çok fazla görülen grip vakalarında neler yapılması gerektiğini sorgulayan vatandaşlar hastalığı tedavi ve yöntemlerini de merak ediyor.Peki, domuz gribinin belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır?

18 Ocak 2020 Cumartesi 20:57
Domuz gribinden nasıl korunmalı? Belirtiler ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Kış aylarında çok fazla görülen grip salgınlarında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü, bir çok kişi tarafından en fazla merak edilen hastalıklar arasında yer almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde iki çocuğun ölüm haberinin ardından domuz gribinden hayatlarını kaybetmiş olabilecekleri bilgisi verildikten sonra panik yapan vatandaşlar hastalık ve virüsten nasıl korunmak ve neler yapmak gerektiğini sorgulamaya başladılar.

Nadir durumlarda insandan insana geçen domuz gribinin belirti ve semptomları, diğer grip türleriyle benzer özellikler taşırlar. Uzmanlar, domuz gribini belirtilerini çöyle sıralıyorlar:

* Ateş (her zaman değil)
* Titreme
* Öksürük
* Boğaz ağrısı
* Burun akıntısı veya tıkanıklığı
* Sulu, kırmızı gözler

* Vücut ağrıları
* Baş ağrısı
* Yorgunluk
* İshal
* Mide bulantısı ve kusma

Bu belirtilerin virüse maruz kaldıktan yaklaşık bir ila üç gün sonra ortaya çıktığını belirten uzmanlar düzenli grip benzeri tedavilerle tedavi edilebileceğini söylüyorlar. Bununla birlikte, bir doktor hastayı domuz gribi şüphesinin doğruluğu konusunda tetkik yapması ve bireysel semptomların nasıl tedavi edileceği ile ilgili tavsiyelerde bulunması gerektiğini aktaran uzmanlar, domuz gribi H1N1 influenza alt tipi olduğunu ve diğer domuz gribi virüslerinin H1N2, H3N1 ve H3N2 gibi diğer alt türlerden gelebileklerini belirtiyorlar.

Domuz gribi mevsimsel bir gribe benzer bir hastalık gibi göründüğünü fakat çok daha hızlı yayılma risk taşıdığını aktaran uzmanlar, belirtiler başlamadan 1 gün önce başladıktan 7 gün sonraya kadar diğer kişilere bulaşabildiğini söylüyorlar. Özellikle çocukların, kronik hastalıkları oplanların ve hamilelerin daha fazla  risk altında olmasından dolayı çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Nasıl korunuruz?

- Öksürme ve hapşırma esnasında ağız ve burun kağıt mendille kapatılmalı, mendil daha sonradan çöpe atılmalı. 

- Gripli kişilerden uzak durulmalı, aynı ortam paylaşılıyorsa maske takılmalı, eller sık sık sabunlu su ile yıkanmalı.

- Virüsün yayılmaması için kapı kolları, mutfak tezgahı, masalar ve oyuncak gibi sık sık dokunulan eşyalar deterjan ile silinip dezenfekte edilmeli. 

- Hasta kişilerin kullandığı eşyalara mümkün olduğu kadar dokunulmamalı.
 


 

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Domuz Gribi NedirGrip BelirtileriTedavi YöntemleriH1N1 Virüsü
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