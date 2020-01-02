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Dopamine fasting yani dopamin orucu nedir nasıl uygulanır?

Silikon Vadisi'nde çalışan çok sayıda üst düzey yöneticinin dopamin orucuna başladığı öğrenildi. Her geçen gün yaygınlık kazanan Dopamine fasting yani Dopamin orucu nedir ve nasıl uygulanır sorusunun yanıtını içeriğimizde derledik.

02 Ocak 2020 Perşembe 00:21
Dopamine fasting yani dopamin orucu nedir nasıl uygulanır?

ABD’de yapılan araştırmalara göre insanlar her zamankinden daha fazla dijital içerik tüketiyor. Bu içerik tüketimiyse beynin ödül algısını oluşturan bölümü harekete geçirerek alışkanlık ve bağımlılık yaratmaktadır. Son dönemlerde özellikle de teknolojinin dünyanın merkezi olan Silikon Vadisi’nde yeme alışkanlığı olarak popülarite elde eden aralıklı oruç yöntemini teknolojiye uyarlayan kişi sayısı da her geçen gün artış göstermektedir.

ABD’nin Califonia Eyaleti’nde San Fransisco şehrinde bulunan Silikon Vadisi’nde çalışmakta olan çok sayıda üst düzey yönetici son dönemlerde ‘’dopamin orucuna’’ başladı.

Dopamin, beynin salgılamakta olduğu özel işlevli bir hormondur. Beynin, öğrenme ve yeniliklere verdiği tepkiyi de kontrol etmektedir. San Fransisco’da yaşamakta olan psikoyatrist Dr. Cameron Sepah ise ‘’dopamin orucu’’ terimini ortaya atmaktadır.

Son Güncelleme: 02.01.2020 00:21
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