DSÖ Afrika'da virüs nedeni ile 190 bin kişinin ölebileceğini söyledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsten en fazla etkilenen ülkeler şuan da Avrupa ülkeleri olurken Dünya Sağlık Örgütü yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada fakir bir kıta olan Afrika kıtasında tedbirler yeteri kadar alınamadığı için 83 ile 190 bin kişi arasında kişi 1 yılda ölebilir açıklaması geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika bölge sorumlusu tarafından yapılan açıklamada Covid-19’un kontrol altına alınabilmesi için daha uzun bir süre olduğunu ve başarısız olunması durumunda Afrika kıtasında 29-44 milyon aralığında insanın virüse yakalanabileceği ve 83-190 bin hayatını kaybedebileceği açıklandı.

Bu sayıların tahmin modelinde olduğunu açıklayan DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti’nin Bölgedeki birçok hükümet tarafından proaktif yaklaşım benimsenmezse Kovid-19 gelecek birkaç yılda hayatımızın bir demirbaşı olabilir. Test yapmak, iz sürmek, tecrit ve tedavi etmemiz gerekiyor." açıklaması geldi.

Afrika kıtasında Covid-19 salgınının sayısının günden güne katlanarak artması ve 51.698’e yükselmesi sonrasında en fazla vaka sayısının Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana, Kamerun ve Gine olduğu açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 19:30