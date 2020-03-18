DSÖ'den önemli uyarı! Koronavirüse karşı Ibuprofen içeren ilaçları kullanmayın

Koronavirüsü salgını mücadelesi adı altında geçtiğimiz günlerde Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın, koronavirüs tanısı konmuş hastaların aldığı ağrı kesiciler hakkında yaptığı uyarı büyük yankı uyandırmıştı. Dün ise Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan bir açıklama Fransa Sağlık Bakanının söylediklerinin doğruluğunu kanıtladı.

DSÖ, yaptığı uyarı açıklamasında koronavirüse benzer semptomlara sahip olan hastaların doktora danışmadan ibuprofen grubundaki ilaçları kesinlikle kullanmamaları gerektiğini duyurdu. DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier, konuyla ilgili Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Hekim onayı olmadan, kendi kendinizi tedavi etmek adına Ibuprofen kullanmayın bu çok önemli. Ibuprofen hekim onayıyla reçete yazılarak kullanılan bir ilaçtır." diye konuştu.

DSÖ sözcüsü Lindmeier, koronavirüsü semptomları görülen kişilerin bu süre zarfında ise doktora danışmadan ilaç alıyorlarsa ibuprofen yerine paracetamolü tercih etmelerini önerdiklerini belirterek, bu konunun da kesnlikle bir uzmana danışılması ve paracetamol kullanımında ise kesinlikle önerilen doza uyulması gerektiğine dikkat çekerek, doz aşımının karaciğer için tehlikeli olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Daha önceden yayınlanan haftalık tıp dergisi The Lancet’de yer alan bir haberde ibuprofen gibi non-steroidal anti-inflamatuar ilaçların aynı zamanda yüksek tansiyon veya diyabeti olan Kovid-19 tanısı konulmuş hastalar için bir risk oluşturabileceği hipotezine yer verilmişti.

Non Steroidal Antienflamatuar İlaçlar (NSAID'ler) ise ateş düşürücü, ağır kesici ve kan pıhtılarını engellemek için kullanılan bir grup ilaç olarak biliniyor. Bu ilaçların çoğu, ülke çapında reçetesiz satılıyor ve aktarılan belirtilere karşı insanlar günlük olarak bu ilaçları kullanıyorlar.

Koronavirüsünün salgınında standart gribe benzer belirtiler gösterdiği için Kovid-19 olan insanlar baş ağrılarını azaltmak ya da ateşlerini düşürmek için NSAID türü ilaçlar kullanabiliyorlar.