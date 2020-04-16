Dünya basınında yer alan Dilara hemşire, zorlu yoğun bakım sürecini anlattı

Tüm dünyanın mücadele içinde olduğu koronavirüs salgınında hiç şüphesiz ki baş kahramanlar sağlık çalışanları. Ön saflarda yer alarak canla baş ailelerinden çocuklarından uzak hastalarla ilgilenen bu kahramanlar gün geliyor yorgunluklarını bile dile getiremiyorlar.

İçinde bulnunduğumuz durum içerisinde en çok yorulan kahramanlarımızdan biri de sağlık çalışanlarının sesi olan yoğun bakım hemşiresi Dilara Fahrioğlu oldu. Dünya basınında buğulu camlar arkasında yorgun gözlerinin göründüğü fotoğrafla tanınan bu fedakar kahraman, yaşadıklarını ve bu süreçte yananan zorlukları anlattı.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıktığı zaman yıllık izinde olduğunu fakata tatilini yarıda keserek görevinin başına koştuğunu anlatan hemşire Dilara Fahrioğlu, 3 yaşındaki oğlunu da annesine bıraktığını söyledi ve o günleri şu sözlerle ifade etti:

“5 yıldır yoğun bakım hemşireliği yapıyorum. Son 7 aydır onkoloji hemşiresiydim. Ancak koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasıyla birlikte yoğun bakım servisine geri döndüm. Türkiye'de ilk vaka çıktığında ben yıllık izindeydim. İznimi bırakıp yoğun bakım servisinde görevime döndüm. İşe başlamadan bir gün önce oğlumu annemlere bıraktım. Bir aydır birbirimizi görmüyoruz. Görüntülü konuşarak özlem gidermeye çalışıyoruz. Oğlum da beni özlüyor, yeri geliyor ağlıyor, yeri geliyor gülüyor. Benim çocuğum şu günlerde bensiz, ama bizler herkes ailesiyle sağlıklı şekilde yaşasın diye burada olmak zorundayız. Ben sorumlu hemşireyim 9 saat çalışıyorum. Günde 12 saat çalışan arkadaşlarımız da var. Gece-gündüz alanı boş bırakmadan çalışıyoruz”

Sağlık personeli olarak çok zorlu zamanlardan geçtiklerini aktaran hemşire, virüsün herkesi çok zorladığını fakat kendilerinin her gün işlerinin başında olmaları gerektiğini belirterek, "Ben eşimle beraber aynı evde kalıyorum. Evde kendimi izole ederek yaşıyorum. Benim gibi evli çocuğu olan ekip arkadaşlarım var. Onlar da bu süreçte ailelerini çocuklarını göremiyorlar. Herkes bu süreçte çeşitli zorluklar yaşıyor. Umarım geçecek bu süreci hep birlikte atlatacağız. Bu süreci atlatmak için canla başla çalışıyoruz. Yoğun bakım servisi her zaman yoğun çalıştığımız bir alandı. Sadece koronavirüs nedeniyle değil her zaman aktif bir şekilde çalıştık. Her zaman böyle yorulduk terledik. Bu süreçte dinlenemiyoruz. Ekip arkadaşlarımızdan da hastalananlar oluyor. Onların yerine de çalışmak zorunda kalıyoruz. Onlar iyileşip gelsinler diye bizler kendimizden fedakârlık ediyoruz. Aynı şekilde ben hastalansam benim yerime çalışacak bir sürü arkadaşım var içeride” diye konuştu.

"DURUMU CİDDİYE ALSINLAR"

Evde sıkıldıkları ve sosyalleşmek için dışarı çıkan insanları gördüğünde çok üzüldüğünü söyleyen Dilara Fahrioğlu, “İnsanlar olayın ciddiyetinin farkına varmalı. Ben yoğun bakım servisinde o hastalarla bir arada olduğumdan olayın ciddiyeti konusunda yakın çevremi sürekli uyarıyorum. Herkesin bu farkındalığa varıp evde kalarak bizlere destek olması gerekiyor. Tabi ki 'ben de bu virüsü kaparsam' korkusu var. Genç oluşum ve kronik rahatsızlığımın olmaması beni biraz daha rahatlatıyor. Elimizden geldiğince kendimizi koruyoruz. Koruyucu ekipmanlarımızı giyiyoruz sık sık ellerimizi sabunla yıkıyoruz. Hastalara hiçbir şekilde koruyucu ekipman olmadan yaklaşmıyoruz. Onlar da çok fazla maske, gözlük, tulum gibi koruyucu olduğundan bizi görünce korkuyorlar. Onlara da bunun gerekli olduğunu anlatıyoruz” diyerek dünya basınında da yer alan fotoğrafı için de şu ifadelere yer verdi:

“Yorgunluk her zaman var, çocuğumu görememenin üzüntüsü var, hastaların durumunu düşünme var. Onların yorgunluğu her zaman üzerimizde oluyor. Gözlük camlarımız tabi ki buğulanıyor. Çünkü aktif şekilde çalışıyoruz. Kimi zaman ellerimizi yıkayıp yeniden önlük giyip hastaya müdahale için koşuyoruz. Hızlı hareket etmek zorundayız. Ama kendimizi de korumak zorundayız. Herkes evde kalsın bu süreç geçene kadar dikkat edelim”



