Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 520 bini geçti

Coronavirüsün yaşandığı görüldüğü ülke ve bölgelerindeki yeni vakalara dair verilerin derlenmiş olduğu ‘’Worldometer’’ intenet sayfasında dünya genelinde 520 bin 930 kişinin virüsü yenmeyi başardığı belirtildi. İyileşen sayısının en fazla yaşandığı Çin’de, COVID-19’a rastlanan 77 bin 892 kişi sağlığına kavuşmuştur.

Çin sonrasında en çok hastanın iyileştiği yerlerse 77 bin ile Almanya, 74 bin 797 ile İspanya, 49 bin 933 ile İran, 48 bin 708 ile ABD, 38 bin 92 ile İtalya ve 30 bin 955 ile Fransa olmuştur.

Global anlamda COVID-19 vaka sayıları 2 milyon 94 bin 839’a ulaştı ve virüs sebebiyle 135 bin 564 kişi yaşamını yitirmiştir. Hali hazırda tedavi görmeye devam eden 1 milyon 438 bin 345 aktif enfekte vaka da bulunmaktadır.