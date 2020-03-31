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Dünya Sağlık Örgütü'nde hasta olmayanlara önemli uyarı! Maske takmak riskli olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsü tedbirleri kapsamında kullanılan maskelerin sağlıklı kişilerin bilinçsizce takıp çıkarmaları sırasında daha kolay enfekte olabileceğini açıkladı.

31 Mart 2020 Salı 13:44
Dünya Sağlık Örgütü'nde hasta olmayanlara önemli uyarı! Maske takmak riskli olabilir

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan, yaptığı bir açıklamada ağız koruyucu maskelerinin genel kullanımının koronavirüs salgının yayılmasına karşı verilen mücadelede bir yararının bulunmadığını açıkladı. Ryan, hasta olmayan kişilerin maske takmasının yarardan ziyade ek riskler getirebileceği uyarısında bulundu.

DSÖ Acil Yardımlar Direktörü Ryan, koruyucu tedbir amaçlı maske kullanımının getirisi olduğuna dair bir işaret bulunmadığını kayderek "Daha ziyade maskenin yanlış bir şekilde çıkarılması yoluyla enfekte olunabileceğini ve bu durumda maskenin ek riskler yarattığını" belirtti. Ryan, açıklamasında "Bu nedenle tavsiyemiz, kendiniz hasta değilseniz maske kullanmaktan kaçınmanız" ifadelerini kullandı.

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Dünya Sağlık ÖrgütüDSÖMaske Kullanımı
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