DSÖ Acil Yardımlar Direktörü Ryan, koruyucu tedbir amaçlı maske kullanımının getirisi olduğuna dair bir işaret bulunmadığını kayderek "Daha ziyade maskenin yanlış bir şekilde çıkarılması yoluyla enfekte olunabileceğini ve bu durumda maskenin ek riskler yarattığını" belirtti. Ryan, açıklamasında "Bu nedenle tavsiyemiz, kendiniz hasta değilseniz maske kullanmaktan kaçınmanız" ifadelerini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü'nde hasta olmayanlara önemli uyarı! Maske takmak riskli olabilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsü tedbirleri kapsamında kullanılan maskelerin sağlıklı kişilerin bilinçsizce takıp çıkarmaları sırasında daha kolay enfekte olabileceğini açıkladı.
31 Mart 2020 Salı 13:44