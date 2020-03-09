Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüsü hakkında önemli açıklama! Pandemi tehdit gerçek oldu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüsü (kovid-19) salgını hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, önemli açıklamalarda bulundu. Virüsün Çin dışında bir çok ülkeye ulaştığını söyleyen Ghebreyesus, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu" diye konuştu.

Henüz pandemik hastalık kategorisine alınmayan Kovid-19'un Dünya genelinde 110 ülkede görüldüğünü aktaran DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Pek çok insanın ve ülkenin bu kadar çabuk etkilenmesi kesinlikle rahatsız edici bir durum. Koronavirüs şimdi pek çok ülkeye ayak bastı. Pandemi tehdidi çok gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 virüsünün Dünya tarihinde kontrol altına alınabilen ilk pandemi olabileceğine dikkat çeken Ghebreyesus, "Şu ana kadar dünya genelinde bildirilen tüm vakaların yüzde 93'ü sadece dört ülkeden. Bu küresel düzeyde dengesiz bir salgın." diyerek virüse ilişkin ellerindeki en büyük avantajın, hükümetler, işletmeler, toplumlar, aileler ve bireylerin birlikte verdiği kararların salgının gidişatını etkileyebilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Çin genelinde 80 bin kişide vaka tespit edildiğini ve bunların yüzde 70'inin iyileştiğini vurgulayan Adhanom Ghebreyesus, Çin, İtalya, Japonya, Güney Kore ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkede acil önlemlerin yürürlüğe girdiğini belirtti.

Koronavirüs savaşını mücadeleyle kazanabileceğimizin altını çizen Adhanom Ghebreyesus, en büyük avantajların hükümetler, işletmeler, toplumlar, aileler ve bireylerin birlikte verdiği kararların salgının gidişatını etkileyebilmesi olduğunu kaydetti.