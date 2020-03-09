betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
103524
ALTIN
332.217
DOLAR
6.1157
STERLİN
8.0597
EURO
6.9875

Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüsü hakkında önemli açıklama! Pandemi tehdit gerçek oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yeni tip koronavirüsü (kovid-19) salgını hakkında çok önemli bir açıklama yapıldı. Genel Direktör Ghebreyesus, koronavirüsünün tüm dünyada Pandemi tehdidinin gerçek olduğunu duyurdu.

09 Mart 2020 Pazartesi 22:46
Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüsü hakkında önemli açıklama! Pandemi tehdit gerçek oldu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüsü (kovid-19) salgını hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, önemli açıklamalarda bulundu. Virüsün Çin dışında bir çok ülkeye ulaştığını söyleyen Ghebreyesus, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu" diye konuştu.

Henüz pandemik hastalık kategorisine alınmayan Kovid-19'un Dünya genelinde 110 ülkede görüldüğünü aktaran DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Pek çok insanın ve ülkenin bu kadar çabuk etkilenmesi kesinlikle rahatsız edici bir durum. Koronavirüs şimdi pek çok ülkeye ayak bastı. Pandemi tehdidi çok gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 virüsünün Dünya tarihinde kontrol altına alınabilen ilk pandemi olabileceğine dikkat çeken Ghebreyesus, "Şu ana kadar dünya genelinde bildirilen tüm vakaların yüzde 93'ü sadece dört ülkeden. Bu küresel düzeyde dengesiz bir salgın." diyerek virüse ilişkin ellerindeki en büyük avantajın, hükümetler, işletmeler, toplumlar, aileler ve bireylerin birlikte verdiği kararların salgının gidişatını etkileyebilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Çin genelinde 80 bin kişide vaka tespit edildiğini ve bunların yüzde 70'inin iyileştiğini vurgulayan Adhanom Ghebreyesus, Çin, İtalya, Japonya, Güney Kore ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkede acil önlemlerin yürürlüğe girdiğini belirtti. 

Koronavirüs savaşını mücadeleyle kazanabileceğimizin altını çizen Adhanom Ghebreyesus, en büyük avantajların hükümetler, işletmeler, toplumlar, aileler ve bireylerin birlikte verdiği kararların salgının gidişatını etkileyebilmesi olduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüDSÖPandemi Tehdidi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türk vatandaşı Fransa'da corona virüsünden hayatını kaybetti
Türk vatandaşı Fransa'da corona virüsünden hayatını kaybetti
Sağlık bakanlığı duyurdu! Tayinlerde kullanılan hizmet bölge grupları güncellendi
Sağlık bakanlığı duyurdu! Tayinlerde kullanılan hizmet bölge grupları güncellendi
Tahran milletvekili, koronavirüs salgınına yenik düşerek yaşamını yitirdi
Tahran milletvekili, koronavirüs salgınına yenik düşerek yaşamını yitirdi
İran'da karantina merkezinin başhekimine koronavirüs teşhisi konuldu
İran'da karantina merkezinin başhekimine koronavirüs teşhisi konuldu
Fransa'da yaşayan bir Türk vatandaşı koronavirüsü yüzünden hayatını kaybetti
Fransa'da yaşayan bir Türk vatandaşı koronavirüsü yüzünden hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 10 Mart 2020 Salı - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Zalim İstanbul Mine Tugay neden final yapıyor? Sebebi Mine Tugay mı?
Usulsüz, abonesiz kaçak elektrik kullanmanın cezası nedir, ne kadardır, kaç liradır? 2020 Kaçak elektrik kullanma cezası nereye, nasıl ödenir?
Resmi dairede, devlet dairesinde, arabada, okulda, fabrikalarda, hastanede, kapalı mekanda, ofiste, otobüste, kapalı alanda sigara içmenin cezası ne kadar?
2020 kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadardır? Kırmızı ışık cezası adrese ne zaman gelir?
Kanalların yayın akışları 9 Mart Pazartesi ATV, KANAL D, FOX TV, TV 8, Star TV, TRT 1 ve Show TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Baraj dizisi nerede çekiliyor? Dizi setinin olduğu il ve adresi
İşçi, işveren için iş kazası bildirmeme cezası ne kadardır? İş kazası bildirim süresi kaç gündür? İş kazasını sgk'ya zamanında bildirmemenin cezası
Emniyet şeridini ihlal etmenin cezası ne kadardır? 2020 Emniyet şeridini ihlal edenler nereye nasıl ihbar edilir?
Nüfus cüzdanı kaybetme cezası var mı, kalktı mı? Kimlik kaybetme cezası ne kadardır?
Öğretmen Dizisi Ateş kimdir? Gerçek adı nedir? Mert Demir hakkında bilgiler
Koronavirüs'te son durum ne? Dünyadaki ölü ve vaka sayısı ne oldu?
Kredi borcu yasal takip süreci nedir? Banka kredi borcu yasal takip süreci işleyişi
E-Devlet Mevduat katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama
2020 Devlet müfettiş maaşları ne kadardır?
A101 personel maaşları ne kadardır?
Sosyal Yardımlaşma’dan kömür yardımı alma şartları nelerdir?
Günlük burç yorumları 9 Mart 2020 Pazartesi - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Emekli ve dar gelirliler için kira yardımı nasıl alınır, şartları nelerdir?
Kredi çeken kişi borcunu ödemezse kefilin sorumlulukları ne olur?
2020 ters saatler ve çift saatlerin anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.