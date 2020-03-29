Dünya Sağlık Örgütünden önemli açıklama! Virüs hava yoluyla bulaşmıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tüm dünya vatandaşlarının en çok merak ettiği sorulardan birini resmi sosyal medya hesabı üzerinden yanıtladı. DSÖ, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgının kişilere hava yoluyla bulaşmadığını duyurdu.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı ve kişilere bu yolla bulaşmayacağı belirtilerek,ün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi ve ortaya çıkan damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen yere düştüğü de bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kişiler arasındaki sosyal mesafe kuralının çok önemli olduğu ve virüsten korumak için kişilerin diğer insanlarla aralarına bir metre "fiziksel mesafe" koymaları ve kesinlikle temastan kaçınmaları konusunda uyaran Dünya Sağlık Örgütü; yüzeylerin sürekli dezenfekte edilip, sık sık el yıkamanın önemine de yine açıklamasında dikkat çekti.