İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
88125
ALTIN
337.580
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0358
EURO
7.1137

Dünya Sağlık Örgütünden önemli açıklama! Virüs hava yoluyla bulaşmıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından koronavirüs salgınında kişiden kişiye virüsün hava yoluyla gerçekleşmediği konusunda bir uyarı yapıldı.

29 Mart 2020 Pazar 16:08
Dünya Sağlık Örgütünden önemli açıklama! Virüs hava yoluyla bulaşmıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tüm dünya vatandaşlarının en çok merak ettiği sorulardan birini resmi sosyal medya hesabı üzerinden yanıtladı. DSÖ, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgının kişilere hava yoluyla bulaşmadığını duyurdu.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı ve kişilere bu yolla bulaşmayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi ve ortaya çıkan damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen yere düştüğü de bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kişiler arasındaki sosyal mesafe kuralının çok önemli olduğu ve virüsten korumak için kişilerin diğer insanlarla aralarına bir metre "fiziksel mesafe" koymaları ve kesinlikle temastan kaçınmaları konusunda uyaran Dünya Sağlık Örgütü; yüzeylerin sürekli dezenfekte edilip, sık sık el yıkamanın önemine de yine açıklamasında dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
VirüsKoronavirüsüDünya Sağlık ÖrgütüDSÖBulaşma Yolları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsü belirtilerine son olarak konjonktivit eklendi! Konjonktivit nedir?
Koronavirüsü belirtilerine son olarak konjonktivit eklendi! Konjonktivit nedir?
Türkiye'den koronavirüs hamlesi! Aşı için klinik çalışmalar başlıyor
Türkiye'den koronavirüs hamlesi! Aşı için klinik çalışmalar başlıyor
Rusya'dan sevindiren haber; Koronavirüsü için aşı geliştirdik!
Rusya'dan sevindiren haber; Koronavirüsü için aşı geliştirdik!
Koronavirüsünden korunmak için gözlük kullanmak gerekir mi?
Koronavirüsünden korunmak için gözlük kullanmak gerekir mi?
Koronavirüsü belirtilerinde yeni ayrıntı ortaya çıktı
Koronavirüsü belirtilerinde yeni ayrıntı ortaya çıktı
Sağlık personeline 3 ay boyunca istifa yasağı geldi! Sağlık ve kamu çalışanının istifa edişinin önü kapandı!
Sağlık personeline 3 ay boyunca istifa yasağı geldi! Sağlık ve kamu çalışanının istifa edişinin önü kapandı!

Popüler Haberler

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm yayınlanacak mı? 29 Mart Kanal D yayın akışı ÇGHB 2 var mı yok mu, bugün neden yok?
Banka kredi ve kredi kartı borcu 3 ay erteleyenler ne kadar faiz ödeyecekler? Bankaların erteleme faiz oranları
Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Savaşçı bu akşam var mı, yok mu neden yok? 29 Mart Pazar FOX TV yayın akışı
Gediz ve Aydem Elektrik dağıtım abonelerin elektriklerini 30 Nisan'a kadar kesilmeyecek!
Sigortam başlamış mı? Yeni işe başladım sigortam yapılmış mı, var mı, aktif mi?
48 saat evde kal nedenleri ne? Kırmızı alarm nedir? 48 saat neden çıkmamalıyız? Sağlık Bakanlığından uyarı!
Murat Övüç kimdir? Neden gündem oldu? Murat Övüç ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Swarm hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?
LGS 2020 sınav tarihi belli oldu mu? LGS başvuru tarihleri ve sınav tarihlerini Ziya Selçuk açıkladı!
Türkiye'nin içilebilir en iyi içme suyu markaları ve güncel PH değerleri
Bu sene yaz tatili geç mi başlayacak? Yaz tatili tarihi değişecek mi?
Vitamin hapları nedir? Herkes kullanabilir mi? Vitamin hapı kullanmanın zararları nelerdir?
Adak kurbanı eti kimler yiyemez? Adak kurbanı nedir, nasıl dağıtılır?
Doğru el yıkama nasıl olur? Ellerin doğru dezenfekte ve yıkanması için önemli noktalar
Elite 4 sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite yeni sezon başlangıç tarihi
Güvercin dizisi neden final yaptı neden bitti? Güvercin dizisi yeniden başlayacak mı?
Survivor 31.Bölüm fragmanı 29 Mart Pazar
Şehirlerarası yolculuk yapmak veya başka bir şehre gitmek için izin belgesi nasıl alınır?
Türkiye'de saatler 1 saat ileri mi alındı? Saatler ileri alındı mı? Türkiye'de saatlerde değişiklik var mı?
Dudullu Postası dizisi ne zaman başlıyor? Kanal D Dudullu Postası konusu ve oyuncu kadrosu
Disleksi belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Öğrenme güçlüğü ile başa çıkma yöntemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.