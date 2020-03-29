Dünya Sağlık Örgütünden önemli açıklama! Virüs hava yoluyla bulaşmıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tüm dünya vatandaşlarının en çok merak ettiği sorulardan birini resmi sosyal medya hesabı üzerinden yanıtladı. DSÖ, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgının kişilere hava yoluyla bulaşmadığını duyurdu.
Açıklamada ayrıca, kişiler arasındaki sosyal mesafe kuralının çok önemli olduğu ve virüsten korumak için kişilerin diğer insanlarla aralarına bir metre "fiziksel mesafe" koymaları ve kesinlikle temastan kaçınmaları konusunda uyaran Dünya Sağlık Örgütü; yüzeylerin sürekli dezenfekte edilip, sık sık el yıkamanın önemine de yine açıklamasında dikkat çekti.