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Dünya Sağlık Örgütünden uzman ekipler koronavirüsü için Çin'e gidiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tarafından Çin'e koronavirüs salgını için uluslararası uzman ekip gönderiliyor.

08 Şubat 2020 Cumartesi 23:37
Dünya Sağlık Örgütünden uzman ekipler koronavirüsü için Çin'e gidiyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok sayıda insanı ölümü ve milyonlarca insanın etkilenmesine neden olan koronavirüsü (2019-nCoV) salgını için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tarafından ülkeye uzman ekip gönderiliyor.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) sağlık uzmanlarının da aralarında bulunacağı uluslararası uzman ekip liderlerinin pazartesi yada salı günü yola çıkacağı ekip üyelerinin ise ülkeye daha sonradan giriş yapacağı duyuruldu.

Çin'e gidecek ekip ile ilgili tam detaylı bilgi paylaşımı yapılmazken gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından DSÖ'nün konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

Wuhan2da ortaya çıkan Koronavirüs salgını kısa sürede Vuhan'dan diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine DSÖ tarafından ülkede "acil durum" ilan edilmişti.

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çinKoronavirüsüDünya Sağlık ÖrgütüUzman Ekip
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