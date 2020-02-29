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Dünyada Kovid-19 bulaşanların sayısı giderek artıyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde toplam 2 bin 933 kişi hayatını kaybetti. Virüsten etkilenenlerin sayısı da yaklaşık olarak 79 bin 251 kişi olduğu belirtildi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 15:07
Dünyada Kovid-19 bulaşanların sayısı giderek artıyor

Tüm Dünyayı kasıp kavuran kornavirüsü can almaya devam ederken virüsten etkilenenlerin sayısı da giderek artmaya başladı. Çin'de şu ana kadar yaklaşık 79 bin 251 kişi Kovid-19 vürüsünden  etkilenirken, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 94 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 kişi de virüs tespit edildi. Tayvan'da ise bu sayı 39 kişi olarak açıklandı.

Ölümcükl yeni tip koronavirüs görülen ülkelerin sağlık yetkilileri tarafından ve yerel basınından edinilen bilgilere göre ise Kovid-19 virüsünden etkilenen vaka sayıları şöyle sıralanıyor:

"Güney Kore 3 bin 150, Japonya 941, İtalya 888, İran 593, Singapur 98, Almanya 66, ABD 62, Fransa 57, Kuveyt 45, İspanya 44, Tayland 42, Bahreyn 38, Malezya 25, Avustralya 23, İngiltere 20, Birleşik Arap Emirlikleri 19, Vietnam 16, İsviçre 15, Kanada 14, İsveç 11, Irak 8, Avusturya 7, Umman 6, Rusya 5, İsrail 5, Hırvatistan 5, Yunanistan 4, Lübnan 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Pakistan 2, Finlandiya 2, Hollanda 2, Danimarka 2, Meksika 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Brezilya 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Norveç 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Belarus 1, Litvanya 1, Monako 1"

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