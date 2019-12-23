Düşük sperm sayısını arttırmak için en etkili 8 besin

Yoğun çalışma şartları , stres ve yaşam kalitesinin yanı sıra çinko ve bazı vitaminlerin eksik alınması düşük sperm sayısına neden olabiliyor. Uzmanlar, sperm kalitesini arttırmak ve sağlıklı bir gebelik oluçumunu sağlamak için beslenmenizde küçük değişikler yapmanızı öneriyor. Yapacağınız bu değişikliklerle birlikte sperm kalitesini yükseltmek oldukça mümkün.

İŞTE SPERM SAYISINI ARTTIRAN O MUCİZE 8 BESİN;

MİDYE

En zengin çinko kaynaklarından bir olan midye sperm üretiminde önemli bir yere sahiptir. Günde 15 mg çinko almak sperm kalitesini arttırmaya yeterlidir. Ayrıca kabak çekirdeği ve ahtapot yiyerekte çinko alımı yapabilirsiniz.

BİTTER ÇİKOLATA

Siyah yani bitter çikolata sperm ve semen hacmini iki katına çıkartabilen bir amino asit maddeye sahiptir. Aynı zamanda antioksidan kaynağı içeren siyah çikolata toksin ve hava kirliliğiyle bağlantılı erkek kısırlığından sorumlu serbest radikallere karşı oldukça güçlüdür.

SARIMSAK

Allicin ve Selenyum elementlerini içeren sarımsak cinsel organa gelen kan akımını artırarak sperm hasarını önler ve antioksidan özellikleri dolayısıyla sperm de hareketlilik sağlar. Günde 1 ya da 2 diş tüketilmesi yeterlidir.

KUŞKONMAZ

Serbest radikallere karşı güçlü bir silah olan kuşkonmaz bol miktarda C vitamini içerir, semen volümünü ve sperm hareketlerini artırır.

CEVİZ

Omega 3 yağ asitleri hem sperm sayısını arttırmada oldukça etkilidir.Ceviz gün içerisinde hem ara öğün hem de gıdalarla birlikte alınabilir.

MUZ

İçerdiği bromelain adı verilen enzim sayesinde hormonlarını düzenleyen muz ayrıca vücudun sperm üretme kabiliyetini artıracak C, A ve B1 vitamini de içerir.

BROKOLİ

A vitamini eksikliği düşük üreme kapasitesiyle dorudan bağlantılı olduğu için A vitamini eksikliğini brokoli ile birlikte giderebilirsiniz. Kırmızı biber, ıspanak ve kayısı da A vitamini içerdiği için bu besinleri düzenli olarak tükeymenizde fayda vardır.

GİNSENG

Afrodizyak özelliği içeren ginseng kan akımını artırmasıyla birlikte sperm sayısını arttırmada oldukça etkilidir. Çayla ya da kurutulmuş olarak tüketilebilirsiniz.