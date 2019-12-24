İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113153
ALTIN
286.645
DOLAR
5.9460
STERLİN
7.6913
EURO
6.5925

Düzenli saç boyamak kanser yapar mı?

Kadınların en çok merak ettiği sorulardan biri de saç boyamanın kanser yapıp yapmayacağıdır. Yapılan bir araştırma kimyasal madde içeren bu saç boyalarını kanser olma riski taşıdığını ortaya çıkarıyor.

24 Aralık 2019 Salı 23:19
Düzenli saç boyamak kanser yapar mı?

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan bir araştırmaya göre düzenli saç boyayan kadınların meme kanserine yakalanma risklerinin daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Araştırmada sonuçlarında, kimyasal madde içeren bu saç boyaları ve ayrıca kullanılan yine içeriğinde kimyasal madde olan saç düzleştiricelerini kullanan kadınlar kullanmayanlara oranla yüzde 9 oranında bir risk altında olduğu açıklandı.

Intenational Jounal of Cancer dergisinde yayımlanan ve 46 bin 709 kadın üzerinde yapılan araştırma sonuçlarında Afrika asıllı Amerikalı kadınlarda her 5 ila 8 haftada saç boyası uygulamanın, meme kanseri riskinin yüzde 60 oranında artış gösterdiği görülürken bu riskin beyaz kadınlarda yüzde 8 oranlarında olduğu tespit edildi.

Araştırmada ayrıca her 5 ila 8 haftada kimyasal madde içeren saç düzleştiricisi kullanan kadınların meme kanseri olma olasılığının yüzde 30 oranında bir artış gösterdiği de belirtildi.

Araştırmayı yapan uzmanlar yarı kalıcı veya kalıcı olmayan saç boyalarının kanser riski taşımadığını da araştırmalarında belirtirken araştımanın başkanlığını yapan Alexandra White, "Uzmanlar uzun zamandır saç boyamayla kanser arasındaki muhtemel bağlantıyı inceliyordu ancak sonuçlar tutarsızdı. Çalışmamızda saç boyası kullanımıyla bağlantılı yüksek meme kanseri riskini görüyoruz. Etki, özellikle düzenli kullanan Afrika asıllı Amerikalı kadınlarda daha güçlü" diye konuştu.

Son Güncelleme: 24.12.2019 23:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzun çalışma saatleri hipertansiyona neden oluyor
Uzun çalışma saatleri hipertansiyona neden oluyor
Düşük sperm sayısını arttırmak için en etkili 8 besin
Düşük sperm sayısını arttırmak için en etkili 8 besin
Zerdeçal baharatının mucizevi etkileri
Zerdeçal baharatının mucizevi etkileri
Alzheimer hastalığı nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir?
Alzheimer hastalığı nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir?
Rota virüs ve Beta mikrobu için okullarda salgın uyarısı
Rota virüs ve Beta mikrobu için okullarda salgın uyarısı
Kalp krizi riskine karşı acı kırmızı biber
Kalp krizi riskine karşı acı kırmızı biber

Popüler Haberler

Birce Akalay Benimle Söyle yarışmasında neden yok?
Kanalların yayın akışları 25 Aralık Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem diziye geri dönüyor mu? Deniz Çakır yeniden EDHo kadrosunda!
2020 Vakıfbank yeni yıl kredi kampanyası
Günlük burç yorumları 25 Aralık 2019 Çarşamba - Burcunuza göre gündelik hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak!
Kanalların yayın akışları 24 Aralık Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Hekimoğlu Dizisi Deniz kimdir? Gerçek adı nedir? Sina Özer hakkında bilgiler
Sözleşmeli er maaşları ne kadardır? Sözleşmeli er tazminat hakkı ve maaş bilgileri
Hekimoğlu Dizisi oyuncuları kim kimdir?
Hekimoğlu Zeynep Can kimdir? Gerçek adı nedir? Damla Colbay hakkında bilgiler
Alef dizisi ne zaman başlayacak? Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef konusu ve yayın tarihi
Günlük burç yorumları 24 Aralık 2019 Salı - Burç yorumunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Şekerbank bankamatik atm para çekme limitleri
Çukur Kemal yok mu, neden yok? Kemal diziden neden ayrıldı?
Instagram hikayesi gizli izlenir mi? Gizli instagram hikayesi izleme yöntemleri
Çukur Mahsun geri mi döndü? Yamaç'ı Mahsun mu kurtardı? Berkay Ateş yeniden Çukur'da
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın günü belli oldu mu? Tv8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın tarihi
Merdiven çıkmanın insan sağlığına etkileri nelerdir? Merdiven çıkmanın faydaları saymakla bitmiyor!
2020 TOKİ Engelli projeleri nelerdir? Toki engelli projelerine başvuru şartları ve detaylar
Sağlık teknikeri ne iş yapar? Sağlık teknikeri nasıl olunur, hangi bölüm okunmalı?
Çukur Nedim kimdir? Gerçek adı nedir? Nedim neden topallıyor? İlkay Akdağlı hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.