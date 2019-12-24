Düzenli saç boyamak kanser yapar mı?

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan bir araştırmaya göre düzenli saç boyayan kadınların meme kanserine yakalanma risklerinin daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Araştırmada sonuçlarında, kimyasal madde içeren bu saç boyaları ve ayrıca kullanılan yine içeriğinde kimyasal madde olan saç düzleştiricelerini kullanan kadınlar kullanmayanlara oranla yüzde 9 oranında bir risk altında olduğu açıklandı.

Intenational Jounal of Cancer dergisinde yayımlanan ve 46 bin 709 kadın üzerinde yapılan araştırma sonuçlarında Afrika asıllı Amerikalı kadınlarda her 5 ila 8 haftada saç boyası uygulamanın, meme kanseri riskinin yüzde 60 oranında artış gösterdiği görülürken bu riskin beyaz kadınlarda yüzde 8 oranlarında olduğu tespit edildi.

Araştırmada ayrıca her 5 ila 8 haftada kimyasal madde içeren saç düzleştiricisi kullanan kadınların meme kanseri olma olasılığının yüzde 30 oranında bir artış gösterdiği de belirtildi.

Araştırmayı yapan uzmanlar yarı kalıcı veya kalıcı olmayan saç boyalarının kanser riski taşımadığını da araştırmalarında belirtirken araştımanın başkanlığını yapan Alexandra White, "Uzmanlar uzun zamandır saç boyamayla kanser arasındaki muhtemel bağlantıyı inceliyordu ancak sonuçlar tutarsızdı. Çalışmamızda saç boyası kullanımıyla bağlantılı yüksek meme kanseri riskini görüyoruz. Etki, özellikle düzenli kullanan Afrika asıllı Amerikalı kadınlarda daha güçlü" diye konuştu.