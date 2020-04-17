Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın ölümüne neden olan Lenfoma nedir? Belirtileri ve tedavisi nasıl?

Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile olan evliliğinden olan 8 yaşındaki oğlunun lenfoma kanserinden ölmesiyle birlikte haberi alanlar Lenfoma nedir? Lenfoma kanseri neden olur? sorularına yanıtlar aramaya başladılar.

Genetik, çevresel faktörler, infeksiyöz ajanlar (viruslar, bakteriler) kimyasal ve fiziksel durumlar, radyasyon, kemoterapi, kollajen doku hastalıkları, bağışıklık sistemi bozulması ve bağışıklık sistemi hastalıkları gibi sebeplerin lenfoma gelişme riskini artırdığını açıklayan uzmanlar Lenf bezesinde büyüklük, vücutta 38 derece ve üzerinde ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, ciltte kaşıntı, halsizlik, yorgunluk, düşkünlük ve tutulan organa ait herhangi bir belirtilerle tansının yapıldığını söylüyorlar. Peki, lenfoma nedir, lenfomanın belirtileri nelerdir?

LENFOMA (LENF KANSERİ) NEDİR?

Lenf kanseri (lenfoma) vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir. Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir.

Vücudumuzda bulunan binlerce lenf bezi, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmemizi sağlayan bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Yaşanan enfeksiyonlar sırasında lenf bezleri büyüyor.

Lenf sistemi bağışıklılık sisteminin bir parçasıdır ve vücudumuzun her yerinde bulunan koruyucu bir sistemdir. Lenf kanseri ise bağışıklılık sisteminin parçalarından lenfatik sistemdeki kanserleri anlatan genel bir terimdir. Lenf dokusunun kötü huylu tümörlerine genel olarak verilen isimdir. Bu kanser türü ya hücrelerin hızla aşırı hızla oluşmaları ya da lenfositlere (bir tür beyaz kan hücresi) göre daha uzun yaşamaları ile oluşur.

Lenfoma, lenfatik sistemde ortaya çıkan bir grup kan kanseridir. Hastalık, genellikle lenf bezlerinden ve bazen de herhangi bir organdan köken alan heterojen bir grup kanser türüdür. Lenf bezi kanserleri Hodgkin ve Hodgkin Dışı Lenfoma olmak üzere iki alt tiptir.

LENFOMANIN BELİRTİLERİ

En sık görülen belirtisi lenf bezlerininde (boyu, kasık ve koltuk altındaki lenf düğümleri) şişme görülür. Bir veya daha fazla sayıda ya da farklı bölgelerdeki lenf bezleri aynı anda şişebilir. Bu şişkinlikler genellikle ağrı yapmaz.

Lenf bezlerinin aşırı şişmesi dolaşım sistemine baskı yaparak kan dolaşımında soruna yol açabilir. Böylece şişlikler kol ve bacaklara yayılabilir. Ama aşırı şişme her hastada görülmez.

Lenf bezleri ve kan damarlarının şişmesiyle sinirler baskıya maruz kalabilir. Bu yüzde el, kol ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma görülür.

Diğer belirtileri ise;

- Sebebsiz ateş,

- Kilo kaybı,

- İştahsızlık,

- Gece terlemesi,

- Deride kaşınma,

- Nefes darlığı ve öksürük,

- Sürekli yorgunluk olarak görülür.

LENFOMA'NIN TEDAVİSİ VARMI?

Lenfoma tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bir taraftan kanser tedavi edilirken diğer taraftan kanseri önleyici girişimler hayata geçirilmelidir. Lenfoma kür şansı olan yani tedavi sonrası tekrarlamayacak kanserlerden biridir. Güncel ilaç ve ışın tedavileri ile bazı lenfoma türlerinde %95’e kadar başarı sağlanabilir. Ağır seyreden bazı lenfomalarda ise kök hücre nakli ile yüksek başarı oranları sağlanabilir. Lenfoma tedavisinde dünyadaki ve Türkiye’deki çalışmaların amacı lenfomanın tansiyon, şeker vb. kontrol edilebilen kronik bir hastalık haline gelmesidir.

Erken tespit edildiğinde tedaviye hemen cevap veren bir kanser türü olduğundan en çabuk iyileşme lenfomada görülür. Çeşitli kanser türleri gibi hayati önem arz etmez ve korkutucu değildir.

LENFOMAYA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Genetik, immünsupresyon, çevresel faktörler, infeksiyöz ajanlar (viruslar, bakteriler) kimyasal ve fiziksel ajanlar, radyasyon, kemoterapi, kollajen doku hastalıkları, bağışıklık sistemi bozulması ve bağışıklık sistemi hastalıkları lenfoma gelişme riskini artırmaktadır.