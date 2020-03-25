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Ekmek satışlarında yeni dönem! Ekmek satışı için genelge yayımlandı!

Ekmek satışlarında yeni dönem! Koronavirüs önlemleri kapsamında ekmek satışı için genelge yayımladı. Artık ekmeklerin açık bir şekilde satışına izin verilmeyecek.

25 Mart 2020 Çarşamba 18:12
Ekmek satışlarında yeni dönem! Ekmek satışı için genelge yayımlandı!

Koronavirüse karşı alınan hijyen önlemleri kapsamında, müşterilerin ekmeklere temas etmesinin önüne geçildi. Yayımlanan genelgeye göre, artık market ve fırın dışında ekmeklerin açık bir şekilde satışına izin verilmeyecek.

Buna göre ekmek, hazır ambalajlı olarak satışa sunulacak.

Marketlerde ve bakkallarda ekmeğin dolap içinde satışına devam edilecek ancak ekmekler görevli kişiler tarafından hijyen kurallarına uygun bir şekilde verilecek. Müşterilerin ekmeklere temas etmesine müsaade edilmeyecek.

Genelgeye göre pazar, manav ve seyyar araç gibi yerlerde ambalajlı ya da ambalajsız ekmek çeşitlerinin satışı yasaklandı.

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Son Güncelleme: 25.03.2020 18:12
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