El nasıl yıkanır ve el nasıl dezenfekte edilir? El yıkamanın önemi

Düzenli olarak elleri yıkamak, hastalık ve virüslerden korunmanın en iyi yoludur. Ellerin yıkanması kadar doğru yıkanması da büyük önem taşır. Ayrıca çocuklara el yıkama alışkanlığının kazandırılması gerekir.

El nasıl dezenfekte edilir?

Dezenfekte etmek, mikroplardan arındırılma anlamına gelmektedir. El temizliği söz konusu olduğunda, bol su ve sabunla elleri iyice yıkamak en etkili yöntemdir. Son zamanlarda antibakteriyel sabunlar oldukça popüler olsa da diğer sabunlardan daha etkili değildir.

El temizliği için bir diğer seçenekte eczanelerde satılan el dezenfektanlarıdır. Ancak el dezenfektanları el temizliği konusunda tek başına yeterli değildir. Bu tarz ürünler su ve sabun bulunmayan zamanlarda altenatif olarak kullanılmak için üretilmiştir. Ayrıca el dezenfektanları tüm mikropları yok etmezler, eller kirli ve yağlı olduğunda etkili olmayabilir, zararlı kimyasalları elden temizlemeyebilir.

Alkol bazlı el dezenfektanlarını kullanırken şu adımları izlemek gerekir:

Jel kıvamında olan ürünü elinizin avuç içine uygulayın

Ellerinizi ve parmak aralarınızı iyice ovun

Jel kuruyana kadar ovalama işlemini sürdürün

Eller ne zaman ve nasıl yıkanmalı?

Elleri su ve sabunla yıkamak mikroplardan arınmak için en etkili yöntemdir. Aşağıda belirteceğimiz durumlarda ellerin mutlaka yıkanması gerekir.

Yaraları tedavi etmeden ve hasta biriyle ilgilenmeden önce ve sonra

Tuvalet kullanımından sonra

Öksürme, hapşırma ve burun içi ile temastan sonra

Çöpler ile temas ettikten sonra

Yemek yemeden önce ve sonra

Hastane ziyaretleri öncesi ve sonrası

Toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra

Hayvanlara ve hayvan atıklarına dokunduktan sonra

Kontakt lensleri takmadan önce ve sonra

Para ile temastan sonra

Ellerinizi yıkarken ise şu adımları izleyebilirsiniz: