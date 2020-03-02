El nasıl yıkanır ve el nasıl dezenfekte edilir? El yıkamanın önemi

Düzenli olarak elleri yıkamak, hastalık ve virüslerden korunmanın en iyi yoludur. Ellerin yıkanması kadar doğru yıkanması da büyük önem taşır. Ayrıca çocuklara el yıkama alışkanlığının kazandırılması gerekir.
El nasıl dezenfekte edilir?
Dezenfekte etmek, mikroplardan arındırılma anlamına gelmektedir. El temizliği söz konusu olduğunda, bol su ve sabunla elleri iyice yıkamak en etkili yöntemdir. Son zamanlarda antibakteriyel sabunlar oldukça popüler olsa da diğer sabunlardan daha etkili değildir.
Alkol bazlı el dezenfektanlarını kullanırken şu adımları izlemek gerekir:
- Jel kıvamında olan ürünü elinizin avuç içine uygulayın
- Ellerinizi ve parmak aralarınızı iyice ovun
- Jel kuruyana kadar ovalama işlemini sürdürün
Eller ne zaman ve nasıl yıkanmalı?
Elleri su ve sabunla yıkamak mikroplardan arınmak için en etkili yöntemdir. Aşağıda belirteceğimiz durumlarda ellerin mutlaka yıkanması gerekir.
- Yaraları tedavi etmeden ve hasta biriyle ilgilenmeden önce ve sonra
- Tuvalet kullanımından sonra
- Öksürme, hapşırma ve burun içi ile temastan sonra
- Çöpler ile temas ettikten sonra
- Yemek yemeden önce ve sonra
- Hastane ziyaretleri öncesi ve sonrası
- Toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra
- Hayvanlara ve hayvan atıklarına dokunduktan sonra
- Kontakt lensleri takmadan önce ve sonra
- Para ile temastan sonra
Ellerinizi yıkarken ise şu adımları izleyebilirsiniz:
- Ilık ya da soğuk akan suyun altında ellerinizi ıslatın
- Sabunu ellerinize ovalayarak köpürtün
- En az 20 saniye boyunca parmaklarınız, bilekleriniz ve tınaklarınız dahil tüm elinizi ovalayın
- Suyla iyice durulayın
- Peçete ile musluğu kapatın
- Temiz bir havluyla ya da kağıt havluyla ellerinizi kurutun