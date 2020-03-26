Elbise dolabının güzel kokması için pratik öneriler ve yöntemler

Giysi dolaplarınızı yeni yıkadığınız zaman gardıroplarınıza koyduktan sonra, yeni yıkandığından dolayı oluşan güzel koku çoğunlukla birkaç gün sürer. Bununla ilgili olarak, güzel kokunun hiç gitmemesi adına, dolabınızdaki giysilerin daima güzel kokması için uygulayabileceğiniz bazı yöntemleri derledik.

Elbise dolabının güzel kokması için ne yapmalı? Gardırop ve çekmeceleriniz mis gibi koksun!

Kıyafetlerinizi, iç çamaşırlarınızı veya yorgan, yastık gibi elbise veya eşyalarınızı koyduğunuz dolaplarınızın çok güzel kokmasını sağlayarak, eşyalarınızın bulunduğu yerlerde daima güzel bir koku barındırmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik, tüm bunları sağlayabilmek için büyük paralar harcamanıza veya bir zaman ayırmanıza da gerek yok. Bu makalemizde, sizlere gardırop ve çekmecelerinizin mis gibi koku yaymasını sağlayacak tavsiyeleri vereceğiz.

Parfüm ve deodorant şişeleri

Kullanmış ve bitirmiş olduğunuz parfümlerinizi veya deodorantlarınızı çöpe atmak yerine dolaplarınız içerisine bırakabilirsiniz. Yaptığınız bu işlemin sonrasında parfüm kokusu dolabın içerisine sinecektir ve dolaplarınız çok güzel bir kokuya sahip olacaktır. Bu işlem için parfüm veya deodorantlarınızın kapağını açtıktan sonra dolaba yerleştirin.

Dolabınızın içerisinde parfüm şişesinin olmasını istemiyorsanız, o zaman bir pamuğa sevdiğiniz parfümü sıkarak, pamuğu dolabınızın bir bölgesine koyunuz.,

Araç kokuları

Kokulu kalıp sabunlar

Araçlarınızda kullandığınız oto kokularını da dolaplarınız içerisinde kullanabilirsiniz. Arabaya koku yaymasa ve işlevselliğini yitirmiş olsa bile araba kokuları dolaplarınız gibi küçük ve kapalı ortamlarda koku yaymaya devam edecektir. Eskidiğini zannedip atmak yerine bu oto kokularınızı dolaplarınız içerisine koyabilirsiniz.

Oto kokularının dolaplarınıza istemediğiniz türden bir koku oluşturacağını düşünüyorsanız o zaman kalıp sabunları kullanın. Hali hazırda olan ve daha kullanmaya başlamadığınız kalıp sabunlardan bir adet gardırop ve çekmecelerinize koyun. Sabunun güzel kokusu hemen dolap içerisine yayılacaktır.

Öğütülmüş kahve

Dolaplarınıza koyduğunuz anda ortamda bulunan pis kokuları temizleyerek güçlü ve oldukça güzel bir koku yayar. Kahvenin akıllarımızda yer eden o güzel kokusunun dolaplarınızın içinde de olmasını istiyorsanız üzerinde delikler olan bir kabın içerisine belirli miktarda kahve koyarak dolabınızda bulundurun. Bu yöntemi araçlarınızın içerisinde kullanabilirsiniz.

Doğal esansiyel yağlar

Esansiyel yağlar, sadece bitkilerde bulunan bir bileşiktir. Eşyalarını koyduğunuz dolabınızın güzel kokmasını istiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Esansiyel yağlar diğer bir ismiyle uçucu yağları temiz bir bez parçasına 3 – 5 damla damlattıktan sonra dolabınıza koyun. Bu işlemiz sonucunda dolabın kapağı her açıldığında mis gibi bir koku her yeri saracaktır.

Çiçek yaprakları ne narenciye kabukları

Elbise dolaplarınızın bir çiçek bahçesi gibi kokmasını istiyorsanız bu tavsiyemizi dikkatli okuyunuz. Doğal bir işlem olan bu yöntemde, çiçek yapraklarını, portakal, limon kabuklarını, yeşil çam kozalaklarını, nane, karanfil veya tarçın gibi güçlü ve güzel kokan her türlü baharatları kullanabilmeniz mümkündür. Sevdiğiniz kokulara göre düzenleyebilirsiniz. Kapaksız bir kavanoz veya mendilin içerisine mis gibi kokusu bulunan bitkileri koyarak kıyafet dolabınıza yerleştirin. Bu işlemin gücünü arttırmak adına, üzerine birkaç dala esansiyel yağı damlatabilirsiniz.