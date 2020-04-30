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Enfekte hastalıklar grubunda yer alan Lyme hastalığı nedir? Lyme mikrobu nasıl bulaşır? Tedavisi var mı?

Zoonotik hastalıklar grubunda yer alan ve enfekte hastalık olarak ta tanımlanan lyme hastalığı genellikle havaların ısınmasıyla ortaya çıkar. Kene ve böceklerin yaygınlaştığı yaz mevsiminin gelmesiyle beraber, bir çok kişi 'lyme hastalığı nedir?' 'lyme mikrobu nasıl bulaşır?' Tedavisi var mı? diye sormaya başladı. Peki, bu hastalığın belirtileri nelerdir? Lyme hastalığı olduğu nasıl anlaşılır?

30 Nisan 2020 Perşembe 21:35
Enfekte hastalıklar grubunda yer alan Lyme hastalığı nedir? Lyme mikrobu nasıl bulaşır? Tedavisi var mı?

Lyme hastalığı, genel olarak Borrelia burdorferi bakterisi neden olur ve bu enfekte hastalığı kene ve böceklerin ısırması sonucu bulaşır. Zoonotik hastalıklar grubunda yer alan lyme hastalığı tıp literatüründe 'Borrelia burgdorferi', 'Borrelia afzelii' veya 'Borrelia garinii' bakterilerinin enfekte olduğu kene kaynaklı bir hastalık olarak bilinir. Deriyi, eklemleri, kalbi ve sinir sistemini etkileyen lyme hastalığının belirtileri ise şöyle sıralanıyor:

LYME HASTALIĞININ BELİRTİLERİ:

- Kene ısırmasından 3-30 gün sonra yorgunluk, titreme, ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları ve lenf bezlerinde şişme görülür.

- Eritema migrans (EM) denilen “ boğa gözü” görünümünde, genişleyen bir halka şeklinde kırmızı bir döküntü görülür. Enfekte kişilerin % 70’ inde görülür ve kene ısırığının olduğu yerde 3-30 gün içinde (ortalama 7 günde) başlar.

- Bazı kişilerde kene ısırığının olduğu yerde 1-2 gün içerisinde kaybolan küçük yumru veya kızarıklık olabilir. Bu lyme hastalığının belirtisi değildir.

- Hasta bu aşamada tedavi edilmezse haftalar içerisinde enfeksiyon vücudun diğer bölgelerine yayılabilir ve aşağıdaki belirtiler oluşur:

- Vücudun diğer alanlarında ek EM lezyonları,

- Yüz paralizisi (yüzün birinde veya her iki tarafta kas tonusu kaybı),

- Beyin zarı iltihabı nedeniyle şiddetli baş ağrısı ve ense sertliği,

- Büyük eklemlerde ağrı ve şişlik,

- Kalp çarpıntısı ve baş dönmesi,

Bu belirtileri yaşayan hasta tedavi olmadan da haftalar veya aylar içerisinde ortadan kalkar fakat tedavi edilmemiş kişilerde aylar ve yıllar içerisinde ilave komplikasyonlar görülebilir.

LYME HASTALIĞI TEDAVİSİ

Lyme hastalığı; erken evrelerde uygun antibiyotiklerle tedavi edilir. Hastalığa yakalanan kişi genellikle hızlı ve tamamen iyileşir.

Lyme hastalığı tanısı semptomlara ve fizik muayene bulgularına (örn, döküntü) ve de enfekte keneye maruz kalma hikayesinin varlığına dayanmaktadır. Tanıda laboratuvar testleri de yardımcı olur.Oral tedavi için yaygın olarak kullanılan antibiyotikler, doksisiklin, amoksisilin veya sefuroksim aksetildir. Bazı nörolojik veya kardiyak hastalık formları olan kişilerde seftriakson veya penisilin gibi antibiyotiklerle intravenöz (damar yollu) tedavi gerekebilir.


 

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