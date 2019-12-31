Engelli Sağlık Kurul raporu nasıl alınır? Engelli raporu almak için gerekli şartlar

2020 Engelli Raporu Nereden Alınır?

Engelli raporu engelli bireylerin birçok temel hakka sahip olmasını sağlamaktadır. Engelli raporu birçok hizmet sunmakta ve engelli bireyler başvuru yaptığı zaman rapor en kısa zamanda teslim edilmektedir.

Engelli raporu verilirken engelliler farklı şekilde değerlendirilmektedir. Engellilik oranı belirlenir ve buna göre hizmet sağlanır. Engelli raporunun hesaplanması için ilgili kanunun 11.maddesinde yer alan şartlar dikkate alınmaktadır. Eğer birden fazla engellilik var ise engellilik oranı şu şekilde hesaplanmaktadır:

-Tespit edilen engellilik oranları en yüksek olandan başlamak üzere sıralanmaktadır.

-Engel oranları listelendiğinde ilk sırada olan engelin oranı, %100’den çıkarılmaktadır.

-%100’den çıkarılan en yüksek engel oranı ile elde edilen sonuç, ikinci sırada yer alan engel oranı ile çarpılmaktadır. Çarpım sonucunda elde edilen sonuç 100’e bölünmelidir. 100’e bölündüğünde elde edilen sonuç en yüksek engel oranına eklenmelidir. Böylece iki engelin ortalama oranı alınmış olur.

-Engelli raporu hesaplamasında kişinin yaşı 60 ve üzerindeyse Balthazard hesaplama formülü ile engel oranın üzerinde %10 eklenmektedir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nereden Alınır?

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için verilen engelli raporunu şu hastanelerden alabilirsiniz:

-Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

-Devlet Hastaneleri

-Üniversite Hastaneleri

-Üniversite Hastanelerine Bağlı Sağlım Kurumları

İlk önce bu hastanelerden randevu almanız gerekmektedir. Sağlık raporu için muayeneden geçmeniz ve muayene sonuçlarını almalısınız Devlet hastanesinde detaylı bir şekilde muayeneden geçtikten sonra engelli raporu alıp almayacağınıza karar verilmektedir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvuru Şartları

Engelli sağlık kurulu raporu almak için gereken şartlar şunlardır:

-T.C. vatandaşı olmak,

-En az %40 ve üzerinde engelli olmak,

-Muayeneleri tamamlamış olmak ve sonuçları bir evrakta toplamak,

- Sağlık raporu evraklarının tamamı hazırlanmalı ve kurula teslim edilmeli.

-18 yaşından küçük olanların vasileri başvuru yapabilmektedir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu İçin Gerekli Belgeler

Engelli raporu almak isteyenlerden istenen belgeler şunlardır:

-Engelliye ait kimlik belgesi

-Akli dengesi yerinde olmayan kişilerin vasilerinin kimlik belgesi

-Mahkeme tarafından onaylı vasilik belgesi

-Engelli bireye ait güncel 5 adet vesikalık fotoğraf

-Sağlık kurulu raporu başvuru formu

-Muayene sonucunda doldurulan evraklar

-Akli dengesi yerinde olan engellilerin eğitim bilgileri.

Belgeler teslim edildikten sonra değerlendirme süreci başlamaktadır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli raporu başvurusu için yukarıda belirtilen hastanelerden birinden randevu almanız gerekmektedir. Randevudan sonra kişi muayene edilmektedir. Hastaneye gidildiğinde kişinin rapor alacağını belirtmesi gerekmektedir. Buna göre detaylı muayeneden geçer ve engelli birey için dosya oluşturulur. Engelli dosyası hazırlandıktan sonra başvuru değerlendirilir.

Engelli Raporundaki %40 Engel Oranı Ne Anlama Gelmektedir?

Engelli raporu almak için gereken engellilik oranı en az %40 olarak belirlenmiştir. Engelli raporu başvurusunun onaylanması için %40 ve üzeri engelli durumunda olmak gerekmektedir. Engelli raporu engelli bireylerin kolay yaşaması için uygulanmaktadır. Bu raporu alan engelli bireyler tüm haklara sahip olacaktır.

Engelli Raporu Almanın Aşamaları

1.Belirtilen hastanelerden randevu alınması.

2.Hasteneye giderek detaylı bir muayeneden geçilmesi.

3.Sağlık kurulunun toplandığı gün alınan muayene sonuçlarının götürülmesi ve engelli raporu başvuru formunun doldurulması.

4.Evraklar sisteme işlenmektedir. Evraklar sisteme geçirildikten sonra engelli bireye geri verilir. Bu evrakların kaybolmaması gerekmektedir.

5.Hastanenin belirlediği bölümlere giderek muayene olunur ve doktorlar evrakları doldurur.

6.Evraklar tamamlandıktan sonra engelli rapor toplama görevlisine teslim edilir.

7.Rapor görevlisi inceleme yapar ve sağlık kurulunun evrakları teslim alacağı günü açıklar.

8.Sağlık kuruluna evraklar engelli birey veya vasisi tarafından teslim edilir. Engelli raporu başvuru sonuçları açıklanır ve belirtilen tarihte rapor teslim edilir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvuru Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Engelli sağlık raporuna başvuru yapıldıktan sonra başvuru sonuçları e- devlet üzerinden veya SGK üzerinden takip edilebilmektedir. Sorgulama yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz.

1.Adım

E-devlet üzerinden engelli raporu sorgulayacaksanız e-devlet sistemine giriş yapınız. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. E- hizmetler bölümünden veya arama kısmına Sosyal Güvenlik Kurumu yazarak o sayfaya tıklayınız.

Evrak kayıt kısmına tıklayınız ve engelli sağlık kurulu raporunuzu sorgulayabilirsiniz.

2.Adım

Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden engelli raporunuzu sorgulamak istiyorsanız, SGK’nin intenet sayfasına giriniz. Evrak kayıt ve tespit sitesi üzerinden engelli raporunuzu sorgulayabilirsiniz.

Sisteme girişinizi e-devlet üzerinden veya mobil imza kısmından yapabilirsiniz. Sisteme girdikten sonra SGK Evrak Takip bölümüne tıklayınız. Engelli raporunuzun onaylanıp onaylanmadığı bu sistem üzerinde gözükmektedir.

Sağlık Kurulu Raporu Teslim Alınırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

-Rapor kopyalı olacak şekilde teslim alınmalı.

-Alınan bütün evrakların üzerinde ‘’Aslı gibidir’’ ibaresi yer almalıdır. Aslı gibidir ibaresi yer almayan raporlar resmi geçerliliği olmayan raporlardır. Bu yüzden evraklarınızı geri alırken kopyalarında mutlaka Aslı Gibidir ibaresinin yer almasına dikkat etmelisiniz.

Engelli Raporunun Sağladığı Ayrıcalıklar

-Toplu taşıma araçlarının tümü ücretsizdir.

-Uçak, gemi, otobüs biletleri indirimli olarak satılmaktadır.

-Yurtiçi tren hatları ücretsizdir.

-ÖTV’siz araç alma hakkı vardır.

-200 metrekareye kadar olan konutlardan emlak vergisi alınmamaktadır.

-Devlet dairelerinde ve ona bağlı kurumlarda öncelik tanınmaktadır.

-ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda ayrıcalıklı oturum yapılmaktadır.

-Gelir vergisi indiriminden yararlanmaktadır.

-Operatörlerde indirimli hat kullanılabilmektedir.

Engelli Raporunun Geçerlilik Süresi

Engelli raporunun geçerlilik süresi değişiklik göstermektedir. Kişinin engel durumuna bağlı olarak değişir. %40 ve üzerinde engeli bulunan ve tedavilere yanıt veren kişilerin engellilik raporu yenilenmektedir. Ancak %90 ve üzeri engellilik durumu olanların raporları yenilenmemektedir.

Rapor belirli bir süreye kadar verilir ve bu süreden sonra kişi tekrar muayeneden geçer. Engellilik durumuna göre rapor tekrar verilir veya rapor hakkı elinden alınır. Raporun süresi bittikten sonra tekrar başvuru yapılması gerekmektedir.

Engelli Sağlık Raporu Hesaplama

Kişinin birden fazla engeli olduğunda engellilik oranının nasıl hesaplandığı merak edilmektedir. Hesaplama şu şekilde yapılır:

-Kişinin iki engeli olduğunu düşünelim. Bunlardan biri gözlerinde diğeri de işitme sorunu olsun. Gözlerinde %50 görme bozukluğu ve %12 işitme engeli bulunsun.

-En yüksek engel oranı hesaba alınır bu durumda %50 yi hesaba almamız gerekiyor. Bu %50 lik engel durumu %100 den çıkartılır. Elde edilen sonuç yine %50 olur.

-İkinci engel durumu için %50 oranı %12 ile çarpılır. Bu durumda 600 bulunur. 600 daha sonra 100 e bölünür. Elde edilen oran %6 olur. En yüksek orana bu yüzdelik dilim eklenir.

-%50 ile %6 toplanır ve %56 lık engellilik durumu ortaya çıkar.

-60 yaş ve üstüne ek olarak %10 eklenmektedir. Bu durumda engellilik oranı %66 olur.

Engelli Sağlık Raporu İçin Engel Durumları

-Kulak burun ve boğaz hastalığı

-Zihinsel, davranışsal ya da ruhsal hastalıklar

-Deri hastalığı

-Görme hastalığı

-İşitme hastalığı

-Kardiyovasküler hastalığı

-Hemopoetik hastalığı

-Kadın hastalıkları

-Sindirim hastalığı

-İdrar yolları hastalıkları

-Hormon (Endokrin) hastalıkları

-Yanıklar

-Solunum hastalıkları

-Kas ve iskelet hastalıkları

-Sinir hastalığı

-Onkoloji (kanser)

-Diğer engeller