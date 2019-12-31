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Engelli Sağlık Kurulu raporu nereden, nasıl alınır? Engelli sağlık kurulu raporu şartları

Devlet tarafından engelli vatandaşlara çeşitli haklar vermektedir. Bu haklardan yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar engelli sağlık kurulu raporu nereden, nasıl alınır sorusunun yanıtını arıyor. İşte engelli sağlık kurulu raporu şartlarına dair detaylar.

31 Aralık 2019 Salı 17:04
Engelli Sağlık Kurulu raporu nereden, nasıl alınır? Engelli sağlık kurulu raporu şartları

Engelli raporu almak her engelli vatandaşın hakkıdır. Bu haklardan yararlanmak için ise bazı şartları yerine getirmek gerekiyor.

Engelli raporu nasıl alınır?

Engelli raporu almak isteyen vatandaşlar, tam teşekkülü bir hastaneye başvurmalıdır. Engelli raporu başvurusu için bazı belgeler talep edilmektedir. Bu belgeler:

  • Kimlik fotokopisi
  • Sağlık kurulu raporu alma isteğine dair başvuru formu
  • 5 adet vesikalık fotoğraf

Bu belgeler heyete girmek için istenilen belgelerdir. Ayrıca bu belgelerle başvuru yapan hastalar, belirlenmiş bir engeli olmadan da başvuru yapabilmektedirler. Heyete girebilmek için tüm bölümlerde tek tek uzman doktorlar tarafından muayene olmak gerekir.

Engelli sağlık kurulu raporu nasıl alınır?

Engelli vatandaşlar, engelleri oluştuktan sonra sağlık kurulu engelli raporu başvurusu yapabilir. Engelli raporu almanın şartları ise şunlardır:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Başvuru evraklarının tamamlanması
  • Gerekli görülen bölümlerde muayene olmak ve sonucunu almak
  • Heyet karşısına çıkılacağı gün eksiksiz bulunmak

%40 ve üstü engelli raporu ne işe yarar?

Devlet tarafından %40 ve daha fazla engel oranına sahip kişilere çeşitli avantajlar sağlanmaktadır. Sıfır araç alımlarında yüksek indirimler, otobüs ve metrolarda ücretsiz ulaşım, emlak vergisi, su faturası ve engelli maaşı gibi haklar verilmektedir.

Engelli raporu sorgulaması nasıl yapılır?

Engelli raporu sorgulamak için 3 farklı yol izlenmektedir. Bunlar:

  • Raporun alındığı hastaneye başvurarak istek talebi ile,
  • SGK’nın resmi sitesine girerek,
  • SGK evrak kayıt biriminden bilgi alınabilir.

Engelli raporu yenilenir mi?

Engelli raporunu yenileme işlemine gerek yoktur. Kişinin iyileşme şansı olmadığı için engelli raporu verilir. Bu nedenle verilen heyet raporu süreklilik durumu belirtilmektedir. Ancak kişinin engeli geçici ise heyet raporunda bu bilgi belirtilir ve sadece raporun yenilenmesi gerekir.

Son Güncelleme: 31.12.2019 17:04
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