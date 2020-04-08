EPTT Avm adrese teslim ücretsiz maske başvuru formu

EPTT ile AVM intenet sayfasından yapılan açıklamalarda online ortam üzerinden vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirileceğine yer verildi. Kargo ücretinin de alınmayacağı gönderimlerde 5 adet maske gönderilecek ve T.C. kimlik numarasıyla bireysel veya aileniz için sipariş verebileceksiniz.

e-PTT AVM intenet sitesinin yayınlamış olduğu duyuru

Değerli Vatandaşlarımız,

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

*Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Maskenin özellikleri nelerdir?

Yumuşak ve ayarlanabilen maske cildi tahriş etmediği gibi rahatlıkla takılabilmektedir. Fiberglass veya lateks içermeyen maskenin cilde herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Filtre özelliğiyle oral yolla virüs girişini engelleyen maske, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir. Yuvarlak lastikli ve ultrasonik dikişli maske kolay kullanılabilmektedir. Hava geçirebilen ve kolaylıkla nefes alabileceğiniz non woven kumaştan üretilen maske, tek kullanımlık niteliği taşımaktadır. Son derece hijyenik olarak maskeler yüzünüze tam olarak uyum sağlar ve beyaz, mavi ve yeşil renklerinden 1’i gönderilecektir.

3 katlı cerrahi maske başvuru formu

Başvuruda bulunacak olan vatandaşların gireceği bazı bilgiler bulunmaktadır. Buna göre başvuru sahibinin;

T.C. kimlik nosunu, doğum tarihi, ad ve soyadını, aile fertlerindeki kişi veya kişilerin T.C. kimlik bilgilerinin, cep telefonu numarasının, e-posta adresinin, il ve ilçenin ve açık adresin girilmesi gerekmektedir.

Ücretsiz maske başvurusu yapabilmek için https://maske.epttavm.com/ adresine giriş yapabilirsiniz.