İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
92382
ALTIN
358.894
DOLAR
6.7740
STERLİN
8.3313
EURO
7.3421

EPTT Avm adrese teslim ücretsiz maske başvuru formu

EPTT AVM ücretsiz maske başvuru formu yayınladı. Adrese teslim 5 adet ücretsiz maske için takip etmeniz gereken adımları içeriğimizde derledik.

08 Nisan 2020 Çarşamba 09:12
EPTT Avm adrese teslim ücretsiz maske başvuru formu

EPTT ile AVM intenet sayfasından yapılan açıklamalarda online ortam üzerinden vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirileceğine yer verildi. Kargo ücretinin de alınmayacağı gönderimlerde 5 adet maske gönderilecek ve T.C. kimlik numarasıyla bireysel veya aileniz için sipariş verebileceksiniz.

e-PTT AVM intenet sitesinin yayınlamış olduğu duyuru

Değerli Vatandaşlarımız,

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

*Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Maskenin özellikleri nelerdir?

Yumuşak ve ayarlanabilen maske cildi tahriş etmediği gibi rahatlıkla takılabilmektedir. Fiberglass veya lateks içermeyen maskenin cilde herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Filtre özelliğiyle oral yolla virüs girişini engelleyen maske, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir. Yuvarlak lastikli ve ultrasonik dikişli maske kolay kullanılabilmektedir. Hava geçirebilen ve kolaylıkla nefes alabileceğiniz non woven kumaştan üretilen maske, tek kullanımlık niteliği taşımaktadır. Son derece hijyenik olarak maskeler yüzünüze tam olarak uyum sağlar ve beyaz, mavi ve yeşil renklerinden 1’i gönderilecektir.

3 katlı cerrahi maske başvuru formu

Başvuruda bulunacak olan vatandaşların gireceği bazı bilgiler bulunmaktadır. Buna göre başvuru sahibinin;

T.C. kimlik nosunu, doğum tarihi, ad ve soyadını, aile fertlerindeki kişi veya kişilerin T.C. kimlik bilgilerinin, cep telefonu numarasının, e-posta adresinin, il ve ilçenin ve açık adresin girilmesi gerekmektedir.

Ücretsiz maske başvurusu yapabilmek için https://maske.epttavm.com/ adresine giriş yapabilirsiniz.

Son Güncelleme: 08.04.2020 09:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsünün insan hücrelerindeki yayılışı mikroskopla görüntülendi
Koronavirüsünün insan hücrelerindeki yayılışı mikroskopla görüntülendi
Mikrobiyoloji uzmanı, Dr. Mehmet Ulusoy koronavirüse yenik düştü
Mikrobiyoloji uzmanı, Dr. Mehmet Ulusoy koronavirüse yenik düştü
Bakan Koca, İstanbul'da kurulacak 2 salgın hastanesinin detaylarını açıkladı
Bakan Koca, İstanbul'da kurulacak 2 salgın hastanesinin detaylarını açıkladı
İşte 'nefes alacağımız' tarih! Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İşte 'nefes alacağımız' tarih! Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Sağlıkçıların görev aşkı! Koronavirüsü yenip işe geri döndüler
Sağlıkçıların görev aşkı! Koronavirüsü yenip işe geri döndüler
Türkiye'de vaka sayısı 30 bin 217 oldu! Toplam vefat sayısı ise 649'a yükseldi
Türkiye'de vaka sayısı 30 bin 217 oldu! Toplam vefat sayısı ise 649'a yükseldi

Popüler Haberler

İŞKUR açık iş ilanları ve personel alımının yapılacağı belediyeler
Ayak tipine göre ayakkabı seçerken nelere dikkat edilmeli?
Aşk 101 dizisi ne zaman başlayacak? Aşk 101 dizisi ilk fragmanını yayınladı
Bimde satılan Sony bravia KDL-50WF665 tv nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Bimde 7 Nisan Salı 2020 kampanyalı indirimli ürünler
BİM yüksek maaşlı 5000 personel alımı şartları ve kadroları
Netflix Ozark 4. sezon ne zaman yayınlanacak?
PTT İŞKUR işsizlik maaşını nasıl alacağım? PTT şubeleri açılacak mı?
Cezaevinden çıkanlara devlet maddi yardım ve destekleri yapılacak mı? Hangi hükümlülere devlet yardımı yapılacak?
Carrefour market 6 -14 Nisan 2020 indirimleri
Eba tv uzaktan eğitim ders tekrarları nasıl izlenir?
Sağlık bakanlığı personel alımı kadro dağılımını açıklandı! Hangi kadroya kaç personel alınacak? İşte personel alımı kadroları
Korona virüs süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı için uyarı ve önemler!
Murat Övüç Netflix mi Nekşfliş mi videosu ile sosyal medyayı salladı!
MEB korona virüs okul tatili uzayacak mı? MEB Koronavirüs tedbirleri açıklandı!
Bankaların 10 Bin TL’lik Temel İhtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman sonuçlanacak?
Corona virüse karşı akıllı telefonlar nasıl temizlenmeli, dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
2020 Nisan Ayı Evde Bakım Parası Yatan iller 8 Nisan Çarşamba Güncel Listesi Evde Bakım Maaşları Yattı Mı? Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri
2020 SGK Gözlük hakkı sorgulama ve SGK gözlük camı fiyatları karşımala miktarı
İzmir Büyükşehir Belediyesi maddi yardım başvuru talep formu ve başvuru şartları
Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba - Günlük burç ve yıldız falınız günlük hayatınız için neler söylüyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.