Ergenlik sivilcelerini geçirecek harika bitkisel çözümler

İnsanların, en sık olarak ergenlik yaşlarında karşılaştığı sivilceler, yetişkinlik döneminde ise daha kolay bir şekilde geçilebilmektedir. Fakat özellikle ergenlik döneminde yaşanan bu sivilce olayı, çok sıkıntı yaratmaktadır. Bu sivilceye çözüm olarak bir takım ilaç tedavisinin bulunduğu gibi tamamen bitkisel yollar ile tedavisini yapabilmek de olasıdır. Bu yazımızda ergenlik sivilcelerine son verecek harika bitkisel çözümlere değineceğiz.

Ergenlik sivilcelerine son verecek harika bitkisel çözümler

Sivilce, kadın veya erkek olsun sorun yaratan bir olaydır. En fazla yüz bölgesi civarlarında çıkan ve oldukça çirkin bir görünümü olan sivilceler, tedavisinin yapılmaması sonucunda artmaya devam eder.

Sivilce neden oluşur?

Sivilcenin olma nedenlerinin en başında ciltte biriken kir, ölü hücre ve tıkanan gözeneklerdir. Tıkanmış ciltlerin gözeneklerinde siyah noktalar olabilmekte ve sonrasında sivilce ortaya çıkabilmektedir. Sivilcenin neden çıktığı sorusunun cevabı şu şekilde;

Aşırı aktif yağ bezleri

Hormonal dengesizlik

Hormonlarda dalgalanma

Stres

Kötü diyetleri uygulama

Kullanılan ilaçlar

Hijyen eksikliği

Kirli cilt

Ölü hücrelerin temizlenmemesi

Sivilce nasıl geçer?

Sivilceyi gidermek için çeşitli adımlar bulunmaktadır. Sivilcelerin giderilmesi için kullanılabileceği gibi

tamamen bitkisel bir şekilde sivilceler giderilebilir. Sivilcenin yok edilmesi için çok fazla kullanılan bir

yöntem ise limon yöntemidir. Limon, sivilcelerin çok kısa bir zamanda kuruyarak yok olmasını sağlar.

Limon, barındırdığı bileşenler sayesinde, sivilcenin çıkmasını sağlayan bakterilerin giderilmesini sağlar. Ayrıca cildin çok yağlı olmasını da gideren limon, ölü derileri de dökerek cildi yeniler.

Ergenlik sivilcelerine son verecek harika bitkisel çözümler nelerdir?

Ergenlik sivilcelerini giderecek bitkisel yöntemler şunlardır;

Limon suyu ve tarçın ile sivilce tedavisi

Limon ve zerdeçal ile sivilce tedavisi

Limon ve karbonat ile sivilce tedavisi

Limon, bal ve süt ile sivilce tedavisi

Limon ve salatalık ile sivilce tedavisi

Limon ve yoğurt ile sivilce tedavisi

Limon ve gül duyu ile sivilce tedavisi

Limon ve şeker ile sivilce tedavisi

Limon ve aloevera ile sivilce tedavisi

Limon suyu ve tarçın ile sivilce tedavisi nasıl yapılır?

Yüzdeki sivilce lekelerini gidermek adına fazlasıyla kullanılan limon suyu ve sivilce yöntemi sayesinde, tarçın ve limon ile elde edilerek oluşturulan antioksidan özellikli bir karışım oluşturulur ve sivilcelerin toptan yok olmasını sağlar. Bu yöntem şu şekilde hazırlanır;

Malzemeler;

1 çorba kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı;

Tarçın ve limon suyu karıştırılır.

Sivilcenin olduğu bölgeye uygulanır.

15 – 20 dakika beklenir.

Ilık su ile durulanır

Nemlendirici uygulanır.

Bu işlem haftada 2 – 3 kere uygulanmalıdır.

Limon suyu ve zerdeçal ile sivilce tedavisi nasıl yapılır?

Çokça uygulanan bir diğer yöntem ise limon suyu ve zerdeçal tekniğidir. Zerdeçalın barındırdığı ağrı kesici ve iltihap giderici etkileri ile beraber limonun da anti bakteriyel faydası toplanarak oldukça kuvvetli bir karışım oluşturulur. Limon suyu-zerdeçal karışımı sayesinde yüzde bulunan sivilceler hızlı bir şekilde yok edilir. Limon-zerdeçal karışımı şöyle hazırlanır;

Malzemeler;

1 adet limon

1 çorba kaşığı zerdeçal

Yapılışı;

Limon suyu ve zerdeçal karıştırılır.

Sivilceli bölgeye uygulanır.

15 dakika beklenir

Cilt durulanır.

Bu karışım haftada 2 – 3 defa uygulanmalıdır.

Limon suyu ve karbonat ile sivilce tedavisi nasıl yapılır?

Kuvvetli etkisi nedeniyle sıklıkla kullanılan tedavi olan limon suyu ve karbonat karışımı, karbonat ve silom suyu sayesinde ortaya çıkan gazlı kombinasyon ile birlikte cilt gözeneklerini temizlemekte bire birdir. Bu şekilde sivilcenin ortaya çıkma ihtimali azaltılmış olunur. Limon-karbonat karışımının hazırlanışı şöyledir;

Malzemeler;

1 çorba kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı karbonat

Yapılışı;

Karbonat ve limon suyu karıştırılır.

Sivilceli bölgeye sürülür.

10 dakika bekletilir.

Hafif masaj yaparak soğuk su ile durulanır.

Bu karışım 3 hafta boyunca haftada 1 – 2 defa uygulanmalıdır.

Limon bal ve süt karışımı ile sivilce tedavisi nasıl yapılır?

Limon bal ve süt karışımı sivilce tedavi için yapılabilecek bir diğer yöntemidir. Bal ve limonun karışımından ortaya çıkan anti bakteriyel özellik ve diğer taraftan ise cildi son derece temizleyebilme özelliğine sahip süt ile birlikte güçlü bir karışım elde edilir. Limon bal ve süt karışımı şöyle hazırlanır;

Malzemeler;

1 çorba kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı bal

Yarım fincan süt

Yapılışı;

Malzemeler karıştırılır.

Bir pamuk kullanılarak sivilcelerin üzerine sürülür.

20 dakika beklenir.

Ilık su ile durulanır.

Hafif bir nemlendirici uygulanır.

Bu karışım 3 hafta boyunca her gün uygulanmalıdır.

Limon ve salatalık ile sivilce tedavisi nasıl yapılır?

Sıklıkla uygulanan bir diğer yöntem ise limon ve salatalık ile sivilce tedavisi. Kullanılan salatalığın içerdiği yüksek su miktarı sayesinde cildi yeniler ve tahriş olmuş bölgeleri onararak cildin sıkılaşmasını sağlar. Bu karışım şu şekilde hazırlanır;

Malzemeler;

1 limon

1 salatalık

Yapılışı;

Salatalık püre haline getirilir.

Limon suyu ile karıştırılır.

Karışım sivilcelerin üzerine uygulanır.

20 dakika beklenir.

Soğuk su ile durulanır.

Bu karışım her gün uygulanmalıdır.

Limon ve yoğurt ile sivilce tedavisi nasıl yapılır?

Bu karışımda bulunan yoğurt ve limon ile birlikte oluşan yüksek anti bakteriyel maddeler sayesinde sivilceler bir çırpıda giderilebilir. Limon ve yoğurt yöntemini uygulamak isteyenler bu yöntemi şu şekilde hazırlayabilir;

Malzemeler;

Yarım limon

Yarım fincan yoğurt

Yapılışı;

Yoğurt ve limon suyu karıştırılır.

Karışım sivilcelerin üzerine dairesel olarak sürülür.

10 dakika bekletilir.

Soğuk su ile durulanır.

Bu karışım haftada 2 – 3 kere uygulanmalıdır.

Limon ve gül suyu ile sivilce tedavisi nasıl yapılır?

İnsanların sivilceler için sıklıkla kullandığı yöntemlerden bir tanesi de limon ve gül suyu tedavisidir. Gül suyu cildin tahriş olmuş bölgelerini yatıştırır. Gül suyu, limon ile bir araya geldiğinde ise oldukça kuvvetli bir karışım elde edilir. Limon ve gülsuyu karışımı şöyle hazırlanır;

Malzemeler;

1 çorba kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı gül suyu

Yapılışı;

Limon suyu ve gül suyu karıştırılır.

Karışım bir pamuk yardımı ile sivilcelere uygulanır.

20 dakika beklenir.

Cilt soğuk su ile durulanır.

Bu karışım her gün uygulanmalıdır.

Limon ve şeker ise sivilce tedavisi nasıl uygulanır?

Çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi olan limon ve şeker tedavisinde, şekerin içerisinde bulunan ozmos maddesi sayesinde ciltte sivilcenin çıkmasına neden olan bakteriler temizlenir. Limonun şeker ile birleşmesi sonucunda ise cilt daha yumuşak bir hal alarak esnek bir duruma gelir. Bu karışım şu şekilde hazırlanır;

Malzemeler;

Yarım limon suyu

1 çorba kaşığı bal

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım fincan şeker

Yapılışı;

Tüm malzemeler karıştırılır.

Bir fırca ile sivilcelerin üzerine sürülür. Bu işlem 2 dakika uygulanır.

10 dakika bekletilir.

Su ile duurulanır.

Bu karışım haftada 2 kere uygulanmalıdır.

Limon ve aloe vera ile sivilce tedavisi nasıl uygulanır?

Sıklıkla kullanılan bu karışımın içerisinde bulunan aloe vera, limonun cildi sertleştirmesini engellemede yardımcı olur ve cildin parlak görünmesine yarar. Limon ve aloe vera yöntemi şöyle hazırlanır;

Malzemeler;

1 çorba kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı aloe vera

Yapılışı;