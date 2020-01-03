Ertesi gün hapı nedir? Ne için kullanılır? Ertesi gün hapı ne kadar süre içinde alınmalıdır?

İstenmeyen gebelik, korunmasız cinsel ilişkiler veya meydana gelebilecek aksaklıklar sonrasında eğer çiftler hazır değilse gebeliğin oluşmasını engelleyebilecekleri yöntemlere başvurabilirler. İlişki sonrasında hamileliği engelleyebileceğiniz bazı yöntemler bulunuyor.

Acil Kontrasepsiyon nedir?

Korumasız ve plansız cinsel ilişkilerde, aile planlamaları doğru yapılmadıysa gebelikten korunabilmek için acil kontrasepsiyon uygulanmalıdır.

Acil kontrasepsiyon yöntemleri nelerdir?

Olası gebelik ihtimaline karşın ilk 72 saat içerisinde ertesi gün hapı uygulanmalıdır.

İlişki sonrasında RIA uygulaması da ilk 5 gün içerisinde yapılmalıdır.

Gebelikten nasıl korunabilir?

Hormonal acil kontrasepsiyon, döllenen yumurtanın rahim içerisine yerleşmesini engellemektedir. Yumurtlama öncesinde kullanıldığında yumurta oluşumunu engeller ve yüzde 75-80 oranında etkilidir. İlişki sonrasında RIA uygulaması döllenmeyi ve döllenen yumurtanın rahime yerleşmesini engellemektedir ve yüzde 99 etkilidir.

Ertesi gün hapı ve RİA’nın olumu etkileri nelerdir?

Güvenlidir ve kullanım süreleri oldukça kısadır. Her yaştaki kadın kullanabilir ve oldukça ucuzdur.

Ertesi gün hapı ve RİA uygulamalarının olumsuz yönleri nelerdir?

Hormonal acil kontrasepsiyon, en fazla 3 gün çerisinde kullanılmalıdır. Tekrar kullanım söz konusu olduğunda kontraseptif etkililiği azalmaktadır. Kullanım sonrasında yeni bir korunmasız ilişki veya yöntem hatası olursa korumaz. Diğer kontraseptif yöntemler kadar etkili değildir ve onların yerine de kullanılması doğru değildir. Cinsel yollarla bulaşabilen hastalıklardan korumadığı gibi bulantı ve kusma gibi yan etkileri vardır. İlişki sonrasında RİA uygulaması ise karın ağrısı, vajinal kanama ve lekelenme problemleri meydana getirebilir.

Ertesi gün hapı ve RİA’yi kimler uygulayamaz?

RİA uygulaması ve ertesi gün hapı nasıl kullanılmalıdır?

Korumasız cinsel ilişki sonrasında ertesi gün hapı ve RİA uygulamaları geçerlidir. Hormonal acil kontrasepsiyonun gebelerdeki kullanımı da uygun değildir. İlişki sonrasında RİA uygulaması, yeni bir eşle korunmasız ilişkiye giren kadınlar, hiç doğum yapmamış kadınlar ve CYBE bakımından riskli kadınlar için risk taşır.

Ertesi gün hapının cinsel ilişkiden ilk 72 saat içerisinde kullanılması gerekiyor. İlk doku almadan 1 sat önce antiemetik ve tok kanına alınması bulantı problemini azaltır. 12 saat sonra dozu tekrarlamalı, ilk veya ikinci doz sonrası ilk 2 saatte kusma olursa dozu tekrarlayın.

İlişki sonrasında RİA uygulaması, ilişki sonrasındaki 5 gün içerisinde uygulanmalıdır. Sağlık personeli rahim içerisine yerleştirir ve olası gebelik ihtimalini yüzde 99 oranında önler.

Acil kontrasepsiyon uygulayan kişilerin dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

RİA veya ertesi gün hapı uygulayan kadınlar;

Adet değişikliklerinde,

Beklenenden daha az oranda adet kanaması,

4 hafta içerisinde adet olmazsa,

Alt karın veya kasıklarda şiddetli ağrı olursa,

CYBE semptomları gelişirse kliniğe uğramalıdır.