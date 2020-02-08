İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121015
ALTIN
303.893
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7540
EURO
6.5994

Erzurum'da sağlık personellerine Koronavirüs eğitimi! Tedbirler arttırılıyor

Çin'den yayılmaya başlayarak bir anda dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile ilgili olarak Erzurum'da sağlık personellerine Koronavirüs eğitimi verildi. Virüs ile ilgili tedbirler ülke genelinde arttırılıyor.

08 Şubat 2020 Cumartesi 13:15
Erzurum'da sağlık personellerine Koronavirüs eğitimi! Tedbirler arttırılıyor

Çin'den yayılmaya başlayarak bir anda dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs sebebiyle, yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Virüsün teşhisini ilk defa koyan doktorun da virüs sebebiyle hayatını kaybetmesi sonrasında dünya genelinde salgın paniği artmaya devam ederken, Türkiye'de virüs karşısında tedbirli olunması amacıyla uygulamalar da artış göstermeye başladı. Bu kapsamda Erzurum'da sağlık personellerine Koronavirüs ile ilgili olarak bir eğitim verildi.

Aktarılan bilgilere göre Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü,  Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans salonunda mutasyona uğramış Koronavirüs karşısında bilgilendirme sağlayacak bir toplantı düzenledi. Virüsten korunma yolları ve tedavisiyle ilgili verilen eğitimle Koronavirüs'e karşı hazırlıklı olunması adına çeşitli detayların da altı çizildi.

Konferans salonundaki toplantıya ilçe yöneticileri, sağlık personelleri, toplum sağlık merkezi çalışanları ve 112 personelleri ile aile hekimleri de katıldılar. Toplantıda konuşmalarını gerçekleştiren İl Sağlık müdürü Dr. Gürsel Bedir, bu eğitimlerin 4 gün süreceğini ifade ederek, öneminin fazla olduğunun da altını çizdi. 

Son Güncelleme: 08.02.2020 13:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'den korkutucu sonuç! Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 722 oldu
Çin'den korkutucu sonuç! Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 722 oldu
Hollanda'da ötanaziyle ölmek isteyenlerin sayısı yüzde 22 arttı
Hollanda'da ötanaziyle ölmek isteyenlerin sayısı yüzde 22 arttı
Soğan suyu kürü zayıflatır mı? Soğan suyu kürü nasıl yapılır? Soğan suyunun faydaları
Soğan suyu kürü zayıflatır mı? Soğan suyu kürü nasıl yapılır? Soğan suyunun faydaları
Kızılcık suyu nelere faydalıdır? Kızılcık meyvesi ve suyunun mucizevi etkileri
Kızılcık suyu nelere faydalıdır? Kızılcık meyvesi ve suyunun mucizevi etkileri
Soğuk hava ve rüzgar migreni tetikliyor
Soğuk hava ve rüzgar migreni tetikliyor
Devletten ikiz ve üçüz doğan bebekler için doğum yardımı desteği
Devletten ikiz ve üçüz doğan bebekler için doğum yardımı desteği

Popüler Haberler

Bim 14 Şubat 2020 sevgililer günü aktüel ürünler kampanyası kataloğu
Sefirin Kızı Neslihan Atagül diziden ayrılıyor mu? Nereye gidiyor?
Survivor 2020 tanıtımı fragmanı yayınlandı!
Survivor sunucusu Oğuzhan Uğur kimdir? YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında bilgiler
Belediyelere 4200 TL maaşla zabıta memuru alım şartları
A101 8 Şubat – 15 Şubat 2020 haftanın yıldızları
Yoksulluk sınırı altında geliri olana devletten aylık nakdi yardım ödemesi!
Tayland nerededir? Tayland haritadaki yeri ve nüfusu
Survivor 2020 Fatoş kimdir? Survivor Fatma Günaydın hakkında bilgiler
Depreme en dayanıklı evler hangileri? Çelik evler mi, beton evler mi?
Kanal 7 Aşk Bir Rüya dizisinin konusu nedir?
DSİ Personel alım başvuru şartları nelerdir? DSİ işe alım kadroları ve başvuru şartları
Sigaraya 6 TL Zam iddiaları doğru mu? Yeni zamlı ve indirimli sigara fiyatları ne kadar olacak?
Güvenlik Görevlisi ve Büro Personeli için alımlar başladı! Personel alımı için başvuru şartları neler?
Locke Key dizisi konusu ve fragmanı
A101 13 – 20 Şubat 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu
İstanbul'un depreme en dayanıklı zemine sahip ilçe neresi?
2020 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bilsem sınav tarih ve sonuç takvimi
Aday memur istifa ederse göreve geri dönebilir mi?
Survivor Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor 2020 Tuğba Melis Türk hakkında bilgiler
6 Bankaya 3500 TL maaşla gişe yetkilisi personeli alımı yapıyor!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.