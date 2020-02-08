Erzurum'da sağlık personellerine Koronavirüs eğitimi! Tedbirler arttırılıyor

Çin'den yayılmaya başlayarak bir anda dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs sebebiyle, yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Virüsün teşhisini ilk defa koyan doktorun da virüs sebebiyle hayatını kaybetmesi sonrasında dünya genelinde salgın paniği artmaya devam ederken, Türkiye'de virüs karşısında tedbirli olunması amacıyla uygulamalar da artış göstermeye başladı. Bu kapsamda Erzurum'da sağlık personellerine Koronavirüs ile ilgili olarak bir eğitim verildi.

Aktarılan bilgilere göre Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans salonunda mutasyona uğramış Koronavirüs karşısında bilgilendirme sağlayacak bir toplantı düzenledi. Virüsten korunma yolları ve tedavisiyle ilgili verilen eğitimle Koronavirüs'e karşı hazırlıklı olunması adına çeşitli detayların da altı çizildi.

Konferans salonundaki toplantıya ilçe yöneticileri, sağlık personelleri, toplum sağlık merkezi çalışanları ve 112 personelleri ile aile hekimleri de katıldılar. Toplantıda konuşmalarını gerçekleştiren İl Sağlık müdürü Dr. Gürsel Bedir, bu eğitimlerin 4 gün süreceğini ifade ederek, öneminin fazla olduğunun da altını çizdi.