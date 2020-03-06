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Et benlerinden kurtulmak için uygulanabilecek doğal çözümler

Et benleri yere bağlı olarak görüntünüzü bozabilmektedir. Et benlerinden kurtulmak için uygulanabilecek doğal çözümler sayesinde cildinizde daha pürüzsüz bir görünüm elde edebilirsiniz.

06 Mart 2020 Cuma 12:33
Et benlerinden kurtulmak için uygulanabilecek doğal çözümler

Genetik sebepler veya cildin güneş ışınlarına fazlaca maruz kalması sebebiyle et benleri oluşmaktadır. Vücudun açıkta kalan yerlerinde bulunan et benleri, görüntüsü sebebiyle kişiyi rahatsız edebilmektedir. Estetik açıdan sorun yaratan et benlerinden doğal yöntemlerle kurtulabilmeniz mümkündür.

Özellikle de vücut derisinin ince olduğu yerlerde daha kolay çıkabilen ve deriye renk veren melanin isimli pigmentin bölgede aşırı derecede salgılanması sebebiyle yağlı bir şişkinlik olarak oluşan et beni, çok sayıda kişinin ortak problemidir. Erkeklerin fazla önemsemediği ancak kötü bir görüntü oluşturması sebebiyle kadınların kabusu olabiliyor.

Soğan suyu ve deniz tuzu

Doğal antibiyotik olarak tabir edilen ve çok sayıda faydası olan soğan, içerisinde sayısız faydalı bileşeni içermektedir. Soğan suyu ve deniz tuzunun bir ara gelmesiyle oluşan karışımla et beni sorununu ortadan kaldırmanız mümkündür. Bir adet soğanın kabuğunu soymanız ve küçük parçalar şeklinde doğramanız gerekmektedir. Soğanın içerisine 1 yemek kaşığı deniz tuzu ilave edip karıştırın, hazırladığınız karışımı bir gün oda sıcaklığında beklettikten sonra bir parça pamuğu karışımın suyuna batırın ve et beninin üzerine bandaj yardımıyla sabitleyin.

Çay ağacı yağıyla et benlerini yok edin

Sivilce ve diğer cilt sorunlarıyla yaygın bir biçimde kullanılan çay ağacı yağı, et beni problemi yaşayanların en fazla kullandığı doğal yöntemler arasında bulunmaktadır. Son derece güçlü bir etkiye sahip yağı kullanmadan önce muhakkak suyla seyreltmelisiniz.

Et benlerini elma sirkesiyle düşürme

Hidroksi doğal asitler bakımından son derece zengin olan elma sirkesi, cildin pH seviyesini dengeleyip cilt problemlerinin meydana gelmesini engeller. Bir parça pamuğu sıcak suya batırıp et beninin bulunduğu noktaya narin bir şekilde uygulayıp kurutun. Kuru küçük bir parça pamuğun üstüne üç damla elma sirkesini damlatın, pamuğu yara bandıyla bölgeye sabitleyin ve sabaha kadar bekleyin. Her gece bu uygulamayı tekrar ederek et benini düşürebilirsiniz.

Kekik yağıyla et beni düşürme

Kekik yağı, ciltteki leke ve yara izlerinin yok edilebilmesi için çok sayıda kişi tarafından kullanılmakta olan doğal özlü bir üründür. Et benleri için de kullanılabilen ve yeniden çıkmasını engelleyen kekik yağını ciltte kullanmadan önce yarı yarıya suyla seyreltin. Yarım çay kaşığı kekik yağını suyla seyrelttikten sonra hazırlamış olduğunu karışımı pamukla et beninin üzerinde gezdirin. Bu uygulamayı yaptıktan 20 dakika sonra ılık suyla durulayın. Her gün iki kez aynı yöntemi uygulayarak görüntünüzü bozduğunu düşündüğünüz cilt problemini yok edebilirsiniz.

Son Güncelleme: 06.03.2020 12:33
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