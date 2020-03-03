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Etiyopya'da gizemli hastalık için alarm verildi! Gözleri kanayarak ölüyorlar

Koronavirüs salgınından sonra Etiyopya'da gizemli bir hastalık ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) alarm verdiği bu hastalığa yakalananların gözlerinin kızararak öldüğü açıklandı.

03 Mart 2020 Salı 11:19
Etiyopya'da gizemli hastalık için alarm verildi! Gözleri kanayarak ölüyorlar

Çin'de ortaya çıkan ve tüm Dünya'yı kasıp kavuran koronavirüsü salgınından sonra son olarak Etiyopya'dan da gizemli ve ölümcül bir hastalık ortaya çıktığı haberi yayılmaya başladı. Doktorların bir türlü tedavisini bulamadığı hastalığa yakalananların gözleri kanayarak öldükleri öğrenilirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hasyalıkla ilgili alarm verdi. 

DSÖ, 'Hastalık X' ismi verilen bu virüsün salgına dönüşüp dönüşmeyeceği üzerinde çalışmalara başlarken yeni bir bilinmeyen patojeni tanımlamak için bilim adamları, sürekli olarak açıklamaya uyan hastalıkları arıyorlar. DSÖ, 2018 yılında bu hastalıkla ilgili bir açıklama yapmış ve yaptığı açıklamada Hastalık X'i öncelikli hastalık listesine eklediğini duyurmuştu. Bazıları koronavirüsün Hastalık X olduğuna inansa da asıl cevap Doğu Afrika'da olabileceği görüşünde.

2018 yılında, Sudan ve Uganda'da bir çok insan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanmış ve bunlardan en az dört tanesi hayatını kaybetmişti. Etiyopya'da yaşayan insanlarda ortaya çıkan bu hastalıkta benzer belirtiler gösyteriyor. İngiliz basını, 23 yaşındaki bir hastanın gözlerinin önce sarıya döndüğü, ağzından, burnundan ve gözlerinden kan geldiğini yazdı ve hastanın daha sonra yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybettiği duyurdu.

Daha önce keşfedilmemeiş olan sadece varsayımsal bir tehdit olarak görülen 'Hastalık X' konusunda açıklama yapan DSÖ danışmanlarından John-Arne Rottingen "Tarih bize bir sonraki büyük salgının büyük olasılıkla daha önce görmediğimiz bir şey olacağını söylüyor" açıklamasında bulunmuştu. Ayrıca kurumun o açıklamanın yapıldığı yıldan bu güne ilk kez yayımladığı listede bir salgın başlatma kapasitesi olan ancak sınırlı tedavi imkanı bulunan, bu nedenle de toplum açısından yüksek risk oluşturan hastalıklar da yer aldığı görüldü

Bilindiği üzere bunlar arasında kamuoyunun isimlerini yakından tanıdığı Ebola ve Marburg virüsü hastalıkları, Zika virüsü, Lassa Ateşi hastalığı, Nipah ve Henipavirüs,Rif Vadisi Ateşi (RVF) ve MERS-SARS virüsleri bulunuyor. Bu hastalıkların hepsi son yıllarda salgın olarak görüldü ciddi sonuçlara neden oldu.

Son Güncelleme: 03.03.2020 11:20
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EtiyopyaDünya Sağlık ÖrgütüGizemli HastalıkGöz KanamasıKoronavirürüsü
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