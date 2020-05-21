Ev yapımı maskelerle ilgili ilginç araştırma!

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı kullanılan maskeler son derece hayati önem teşkil ediyor. Vatandaşların maskesiz sokağa çıkmaması gerektiği konusunda uzmanlar sürekli uyarılarda bulunurken, bazı vatandaşlar kendi maskelerini kendileri evlerinde yapmaya başladı.

Edinburgh Üniversitesi bilim insanları koronavirüs salgınına karşı kullanılan maskelerle ilgili çarpıcı biryaptı. Cerrahi maske, respiratör, hafif ve dayanıklı yüz siperi vegibi yüzü örten 7 farklı malzeme test edilerek yapılan araştımada ev yapımı maskelerin koruyuculuğu ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Bilim insanları tarafından yapılan testler sırasında kişi nefes aldığında ya da öksürdüğünde çıkan taneciklerin yol aldığı mesafe ve yönü ölçmek için bilgisayar teknolojisi kullanıldı. Çıkış valfi bulunmayan maskelerin, virüsün nefesle yayılmasını yüzde 90'a kadar azalttığı ve ev yapımı maskeler ve eşarplar dahil tüm örtülerin Kovid-19'un yayılmasını engelleme etkili olduğu görüldü.

Diğer taraftan; testlerde tehlikeli taneciklerin, örtüler yüze düzgün yerleştirilmediğinde ve tıbbi kullanıma uygun değilse havaya kaçtığı keşfedilirken ekip çalışanlarından doktor Ignazio Maria Viola, test ettikleri tüm örtülerin etkili olduğunu görmenin kendilerini de oldukça fazla şaşırttığını söyledi.