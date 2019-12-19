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Evde doğal aloe vera kremi yapılışı ve cilde faydaları

Son dönemde birçok kişi doğal kremleri tercih ediyor. Aloe vera bitkisini kullanarak doğal bir krem elde etmek mümkün. İşte evde doğal aloe vera kremi yapılışı ve cilde faydaları.

19 Aralık 2019 Perşembe 08:42
Evde doğal aloe vera kremi yapılışı ve cilde faydaları

Aloe vera bitkisi, cilt sorunlarının giderilmesine ve cilt hastalıklarına meydan okuyan doğal bir mucizedir. Cilde faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış olan bu bitkiyi, bazı yağlar ile karıştırarak doğal bir krem elde edebilirsiniz. Kreminizi kendiniz hazırlayarak zararlı kimyasallardan cildinizi korumuş olursunuz.

Aloe vera kremi için malzemeler:

  • 2 çorba kaşığı aloe vera jeli
  • 2 damla lavanta yağı
  • 1 çay kaşığı argan yağı
  • 2 damla zerdeçal yağı
  • Boş bir krem kabı

Ev yapımı doğal kremin hazırlanışı:

Aloe vera jelini bir cam kaseye koyun. Kasenin içine diğer malzemeleri katarak karıştırın. Karışım krem kıvamına geldikten sonra krem kabına boşaltın. Kapağını sıkıca kapatarak üç hafta serin bir yerde muhafaza edin. Daha sonra hazırladığınız aloe vera kremini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Aloe vera kreminin faydaları nelerdir?

Aloe vera bitkisi cildin nem ihtiyacını karşılayarak, sivilce problemlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Argan yağı cildi yumuşatarak doğal bir parlaklık verirken, lavanta yağıda cildin deforme olmasını engellemektedir. Zerdeçal yağının ise cilde birçok faydası bulunmaktadır. Sivilce izlerinin iyileşmesine ve yeniden sivilce çıkmasını engellemektedir.

Son Güncelleme: 19.12.2019 08:42
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