Evde doğal aloe vera kremi yapılışı ve cilde faydaları

Aloe vera bitkisi, cilt sorunlarının giderilmesine ve cilt hastalıklarına meydan okuyan doğal bir mucizedir. Cilde faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış olan bu bitkiyi, bazı yağlar ile karıştırarak doğal bir krem elde edebilirsiniz. Kreminizi kendiniz hazırlayarak zararlı kimyasallardan cildinizi korumuş olursunuz.
Aloe vera kremi için malzemeler:
- 2 çorba kaşığı aloe vera jeli
- 2 damla lavanta yağı
- 1 çay kaşığı argan yağı
- 2 damla zerdeçal yağı
- Boş bir krem kabı
Ev yapımı doğal kremin hazırlanışı:
Aloe vera kreminin faydaları nelerdir?
Aloe vera bitkisi cildin nem ihtiyacını karşılayarak, sivilce problemlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olur.
Argan yağı cildi yumuşatarak doğal bir parlaklık verirken, lavanta yağıda cildin deforme olmasını engellemektedir. Zerdeçal yağının ise cilde birçok faydası bulunmaktadır. Sivilce izlerinin iyileşmesine ve yeniden sivilce çıkmasını engellemektedir.
Son Güncelleme: 19.12.2019 08:42