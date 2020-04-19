Evde doğal ve pratik ekmek yapımı Google aramalarda birinci sıraya yükseldi!

Korona virüs salgınıyla “Evde Kal Türkiye” çağrıları sonucu ülkenin büyük bir kısmı evlerine kapandı. Türk vatandaşının temel gıdalarının arasında en üst sıralarda olan ekmek yer alıyor.

Karantina günlerinde herkes yemek yapmaya başladı!

Küresel bir sorunla mücadele ettiğimiz şu günlerde vatandaş kendisini ve sevdiklerini korumak için evlere kapandı. Bu süreçte yer yer bunalımlar yaşayanlarla birlikte bu durumu fırsata çevirip kendine vakit harcayan ve yeni hobiler edinen insanlar da oldukça fazla. Kimisi filmlere yöneliyor kimisi kitaplara yöneliyor, el becerisini geçiştiriyorken bir kesim de mutfakta kendini geliştiriyor. Sosyal medyada tariflerini paylaşıp bunu akım haline getirerek herkes birbirini mutfağa girmeye davet ediyor.

Ünlü isimler de takipçileriyle yemek yapma videoları ve fotoğrafları paylaşırken en son ekmek yapımı üzerine pek çok tarif yayınlamaya başladılar. Kimi vatandaş fırınlardan ya da seyyar ekmek satıcılardan ve marketlerden eski usul ekmeğini alırken kimi vatandaş ekmeğini kendisi yapıyor. Yeni ve çeşitli ekmek tarifi edinmek için arayışlar yapılıyor. Google bu süreçte en çok tıklananlar listesini yayınladı. Sonuçlar tahmin edildiği gibi ekmek yapımı oldu! Türkiye’de aramalar ekmekten yanayken; Almanya’da maya yapımı ,İtalya’da ise kurabiye yapımları Google da en çok aratılan tarifler oldu.