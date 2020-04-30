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Evde doğal yöntemlerle cilt tiplerine göre temizlik önerileri

Koronavirüs salgını nedeniyle kuaförlerin ve cilt bakım merkezlerinin kapanmasının ardından evde doğal yöntemlerle cilt tiplerine göre temizlik önerileri araştırılmaya başlandı. İşte, bununla ilgili detaylar…

30 Nisan 2020 Perşembe 15:26
Evde doğal yöntemlerle cilt tiplerine göre temizlik önerileri

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle kuaförler ve güzellik merkezleri kapatılınca, evde yapılabilecek cilt maskeleri araştırılmaya başlandı. Evde cilt temizliği ve bakımı için yapılabilecek birçok doğal yöntem vardır. Evde cilt temizliği ve cilt bakımı yapmak için önemli olan kişinin cilt tipini bilmesidir. Çünkü yağlı, kuru ve karma cilt tipleri için farklı uygulamalar vardır.

Kuru Cilt Tipleri İçin Doğal Temizlik

Kuru cilt tipine sahip olan insanların ciltleri genelde gergin ve pütürlüdür. Nem kaybı yaşayan hücrelerin sürekli dökülmesi, cildin döküntülü gözükmesine sebep olur. Bunun için kuru cilt tipine sahip kişilerin temizlik yaparken su ve nem dengesini göz önünde bulundurmaları gerekir.

Kuru cilt tipine sahip olanların evde cilt temizliği ve bakımı yapmak için gerekli olan malzemeler şunlardır:

  • Yarım elmanın rendesi
  • 1 tatlı kaşığı doğal zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı süt kaymağı

Malzemeler bir kapta karıştırılır ve ardından yüze sürülür. Karışım yüze sürüldükten sonra 20 dakika kadar bekletilir ve yüzden temizlenir. Daha sonra cilt, ılık su ile yıkanır. Karışımı haftada iki kere düzenli olarak yapmak hem cildi nemlendirir hem de doğal bir temizlik sağlar.

Yağlı Cilt Tipi İçin Doğal Temizlik

Yağlı cilt tipine sahip kişiler, cildinin yağlı görünümünü azaltmak için çaba sarf etmektedir. Cildin daha kuru gözükmesi için evde basit bir şekilde hazırlanabilecek yöntemler vardır. İşte, bunlardan bir tanesi…

Yağlı cilt tipine uygun doğal temizlik için malzemeler şu şekildedir:

  • 1 yumurtanın akı
  • 1 tatlı kaşığı karbonat

Yumurta akı iyice çırpılır ve karbonatla karıştırılır. Bu karışım cildin aşırı yağ dengesini düzenler. Bu karışım, içerisindeki karbonat sayesinde peeling etkisi de yapacaktır. Cilde uygulanan karışım 15-20 dakika bekletilerek ılık suyla yıkanır.

 

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Son Güncelleme: 30.04.2020 15:26
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