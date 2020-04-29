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Evde ekşi maya yapımı nasıldır? Ekşi maya yapımı ve püf noktaları malzemeleri ve tarifi?

Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar evlerinde kendi ekmeklerini yapmaya başladılar ve bu süreçte Google'da ''Evde ekşi maya yapımı nasıldır?'' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ekşi maya yapımı ve püf noktaları malzemeleri ve tarifi ile ilgili merak ettikleriniz.

29 Nisan 2020 Çarşamba 15:11
Evde ekşi maya yapımı nasıldır? Ekşi maya yapımı ve püf noktaları malzemeleri ve tarifi?

Soğuk kış günlerinde soba üzerinde kızartılan ekmeklerin tadına doyum olmuyor. Gerçek ekmek kokusu ve ekmeğin o enfes kokusunu veren malzeme ekşi mayadır. Son günlerin trend malzemelerinden ekşi mayalı ekmeğin tarihi oldukça eskiye dayanıyor.

Mezopotamya’da fermantasyonun keşfedilmesiyle Mısırlılar’ın un ve su ile yaptığı ekmek, maya ile tanışmıştır. Sağlıklı beslenmenin en fazla dile getirildiği günlerde ekşi mayalı ekmekler hemen hemen bütün marketlerde bulunuyor.

Ekşi maya nedir?

Her ülke mutfağında ekmek, un, tuz ve sudan sonra en önemli yapım maddelerinden bir tanesi mayadır. Ekşi mayaysa üretimin doğal olması sebebiyle sağlık tutkularının tercihidir. Üzüm kabuğunda elde edilen ‘’Saccharomyces cerevisiae’’ isimli oksijensiz solunum yapabilen bir maya türüdür. Bu maya; bira ve şarap gibi içeceklerin mayalandırılabilmesi için de kullanılıyor.

Yapımında son derece özel bir ilgiye, sabra ve emeğe isteyen ekşi maya, doğanın en lezzetli mucizeleri arasında yer almaktadır. Ekmeğe, kabarcıklı yapı sağlayan etki mayanın karbondioksit üretimi vermektedir. Canlı maya oksijensiz solunum yapıp mayalandırma işlemini yapar.

Ekşi maya yapımı

Ekşi maya yapımında bir hayli sabırlı olmanız gerekmektedir. Sadece un ve su kullanarak ekşi maya yapabilirsiniz. Kaliteli ekşi maya için üzüm veya nohut kullanmanızda fayda var. Kullanılacak malzemeler ise;

Kabuklu üzüm, sterilize cam kavanoz, un ve içme suyudur.

Ekşi maya ekmeği nasıl hazırlanır?

Kabuklu üzümü doğrayıp cam kavanoz içerisine atın ve 1 su bardağı unu 1 su bardağı suyu kavanoza ekleyin. Kuru ve temiz bezle kavanozu sarıp sıcak ortamda 1 gün bekleyip fermantasyon işleminin başlaması için bu süre 4-5 gün olabilmektedir.

Ekşi maya ekmeğinin püf noktaları nelerdir?

Ekşi mayalar beslenme işlemiyle çoğaltılır. Mayanızda her gün aynı saatler içerisinde 50 veya 200 gram alıp yerine 100 gram un ve 100 mililitre su ekleyebilir ve beslenme işlemini yapabilirsiniz. Su kullanmak yerine üzüm suyu, kızılcık veya pekmez ekleyebilirsiniz. Ekşi maya yapımında püf nokta unun kalitesidir. Organik unla besleme yapmanız önem taşıyor. Evinizde sıcak bir noktada ve cam kavanozda bekletmiş olduğunuz ekşi maya, 10 gün bekleyişten sonra kullanıma hazır hale gelecektir. Bu sürenin sonundaysa cam kavanoz içerisinde mayanızı buzdolabına ekleyebilirsiniz.

Ekşi maya ekmeği yüksek kalorilidir. 1 orta dilimi ortalama 60 gram ekşi mayanın ekmeği yaklaşık olarak 195 kaloridir. Ekşi mayalı ekmeği son derece değerli hare getiren ürünlerin içeriğinde probiyotiktir. Hazmın kolaylığı ve kan şekerini yükseltmesi ekmeklerden daha fazla tercih edilme sebebidir.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 15:11
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