Evde Ramazan pidesi yapımı tarifi ve malzemeleri

Ramazan Pidesi Tarifi ve Malzemeleri

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte mutfaklarda Ramazan pideleri yer almaya başladı. Ramazan pidesi almak için fırına gitmenize gerek yok. Virüs önlemleri nedeniyle birçok insan ekmeğini evde yapmaya başladı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Ramazan pidesinin nasıl yapılacağı merak edilen konular arasında yer aldı.

İnsanlar virüs nedeniyle evden çıkmamakta ve bu yüzden fırınlara da gitmemektedir. Evde kolay bir tarif ile Ramazan pidenizi hazırlayabilirsiniz.

Ramazan Pidesi İçin Gereken Malzemeler

-1 bardak su,

-Yarım paket kuru maya,

-1 çay kaşığı şeker,

-1 çay kaşığı tuz,

-3 veya 3,5 bardak un,

-2 kaşık sıvı yağ,

-Yumurta sarısı,

-2 kaşık süt,

-2 kaşık tereyağı.

Ramazan Pidesi Yapılışı

İlk olarak maya ve şekeri suyun içerisine atıp iyice karıştırınız. Daha sonra diğer tüm malzemeleri ekleyin ve güzelce yoğurun. Hamurun mayalanması için yarım saat bekleyin. Un serdiğiniz tezgahın üzerinde açtığınız hamurun üzerine süt, yağ ve yumurta karışımını sürünüz. Ellerinizi biraz ıslatın ve hamurun dış kısmını yuvarlak yapacak kadar bastırın. Tepsinize yağlı kağıt serin ve 20 dakika da bu şekilde mayalanmasını bekleyin. Daha sonra 200 derece ve üstünde olacak şekilde fırına atınız. Üstü iyice kızarana kadar pişiriniz.

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