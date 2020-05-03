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Evde Yoğurt ne kadar sürede mayalanır, evde güzel yoğurt yapmanın püf noktaları

Evlerinde güzel yoğurt yapmak isteyen kişilerin bazı püf noktaları bilmesi gerekir. Evde Yoğurt ne kadar sürede mayalanır, ev yoğurtlarının püf noktası kullanılan sütün kalitesi ve mayanın bekleme süresinden geçmektedir.

03 Mayıs 2020 Pazar 16:10
Evde Yoğurt ne kadar sürede mayalanır, evde güzel yoğurt yapmanın püf noktaları

Marketlerden veya paketlenmiş şekilde yoğurt almaktan sıkıldıysanız ve yoğurdunuzu kendiniz yapmak istiyorsanız bazı püf noktaları iyi bilmeniz gerekiyor. Evde yoğurt yapmak için sütün kalitesi, kullanılan kap, mayalanma süresi ve sıcaklığı çok önemlidir. Ev yapımı yoğurtlar hem sağlık hem de lezzet açısından diğer yoğurtlardan daha iyi olmaktadır.

Evde Yoğurt Mayalamanın Püf Noktaları

1. Maya İçin Kullanılan Yoğurt

Evde yapılan yoğurdun iyi olabilmesi için öncelikle maya işleminde kullanılacak olan yoğurdun kaliteli olması gerekmektedir. Şefler bu işlem için bir kaşık kadar ev yapımı yoğurt atılmasını tavsiye etmektedir. Yoğurt yapıldıktan sonra bir kasenin içerisine birazcık ayırmanız ve sonraki mayalama için saklamanız gerekmektedir.

2. Mayalanmada Kullanılan Kap

Yoğurt mayalanırken kullanılan kapların sıcaklığı tutabiliyor olması çok önemlidir. Eğer kap sıcak olmazsa yoğurdun kıvamı beklendiği gibi olmaz. Bundan dolayı yoğurt mayalarken çelik, toprak, emaye ya da metal kap kullanmak gerekmektedir.

3. Yoğurdun Üzerinin Sulanmaması

Sütün mayalanması sırasında meydana gelen nemlenme, yoğurdun üzerinde su tabakası oluşmasına sebep olacaktır. Bunu engellemek için sütü pişirdikten sonra tencerenin üstünün kağıt bir havluyla kaplanması gerekmektedir. Kağıt havlu nemi içine çeker ve mayalanan yoğurdun kıvamını almasını sağlar.

4. En İyi Kıvamın Püf Noktası

Yoğurdun mayalanmasının ardından üzerini açmanız gerekmektedir. Eğer kapağını açmazsanız mayalanma devam eder ve yoğurt ekşi bir tat alır. Bunun önüne geçmek için kapağı açın ve yarım saat kadar oda sıcaklığında tutun. Bekleme süresinin sona bitmesinden sonra, ağzı açık kalacak şekilde bir gün kadar buzdolabında tutun. Bu adımların ardından yoğurdunuz istenilen kıvama gelecektir.

5. Kullanılan Malzemelerin Önemi

Mayalanan yoğurdun kıvamı ve lezzetinin en iyi şekilde olabilmesi için sütün kaliteli olması gerekmektedir. Bunun için manda ve köy sütü önerilmektedir. Pastörize sütler yoğurdun kıvamını bozabilmektedir. Mayaya eklenen tuz yoğurdun ekşimesini engeller, şeker ise mayanın süresini hızlandırır.

Yoğurt Ne Kadar Sürede Mayalanır?

Süte eklenen maya miktarının çok fazla olması yoğurdun ekşimesini kolaylaştırır, bununla birlikte yoğurdun oluşum süresi de kısalacaktır. Bunun için kullanılan mayanın ne kadar olduğu ve bekleme süresi büyük önem arz etmektedir. Ev yoğurtları için az maya ve uzun süre beklenilmesi tavsiye edilmektedir. Yani 1 litre süt için iki yemek kaşığı maya kullanır ve kabınızı bir bezle sararak oda sıcaklığında 8 saat kadar bekletirseniz yoğurdun tadı ve kıvamı tam istediğiniz şekle gelecektir. 

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Son Güncelleme: 03.05.2020 16:10
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