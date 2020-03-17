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Evdeki malzemeler ile pratik ve kolay maske yapımı

Türkiye'de koronavirüsü vakalarının açıklanmasından sonra vatandaşlar virüsten korunmak için tedbirler almaya başladılar. Kolonya, el dezenfekte ürünleri ve maskeler yoğun talep karşısında kısa sürede tükendi. Bazı vatandaşlar ise fiyat fırsatçılarından dolayı istedikleri malzemeleri alamayınca evdeki ürünlerden kendilerini korumanın nasıl olacağını araştırmaya başladılar. Özellikle maske yapımının nasıl olduğunu araştıran vatandaşlar için pratik ve kolay maske tarifi haberimizde..

17 Mart 2020 Salı 19:12
Evdeki malzemeler ile pratik ve kolay maske yapımı

Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüsünde korunmak için tedbir önlemler artırılmaya devam ederken, temizlik ürünleri ve maskeler nerdeyse yok satıyor. Uzmanlar özellikle toplu taşıma ve kalabalık ortamlara maske kullanılamsı gerektiğini belirtirken maske bulmakta zorluk çeken vatandaşlar evdeki malzemelerden maske yapmanın yollarını arıyorlar. On binlerce vatandaş 'Maske nasıl yapılır?' sorusuna yanıt ararken evde maske yapımının tüm detayları ise haberimizde..

koronavirüsünden korunmak için kullanılan maskeler sadece alkol bazlı el ovma veya sabun ve su ile sık sık el temizliği ile birlikte kullanıldığında etkili olduğunu untmamak gerekir. Maske kullanmadana önce nasıl kullanılacağını bilmeli ve uygun şekilde sonrasında mutlaka imha etmelisiniz. Yüz maskeleri, hastalığın başkalarına yayılmasını önlemek için Kovid-19 belirtileri gösteren kişiler tarafından mutlaka kullanılmalıdır. Yüz maskelerinin kullanımı, sağlık çalışanları ve yakın ortamlarda (evde veya bir sağlık kuruluşunda) birine bakan kişiler için de çok önemlidir.


EVDE KORONAVİRÜSÜ MASKESİ NASIL YAPILIR?

Evde virüs maskesi yapmak için gereken 3 malzeme bulunuyor. Kağıt havlu, lastik ve zımba sayesinde kısa sürede maske yapabilirsiniz.

Önce 3 yaprak olacak şekilde bir kağıt havlu parçası alın.

Evdeki malzemeler ile pratik ve kolay maske yapımı

Kağıt havluyu bir ters bir düz olacak şekilde katlayın.

Evdeki malzemeler ile pratik ve kolay maske yapımı

Katlama işleminiz bitince kenarlarından zımbalayacak kadar kıvırın.

Evdeki malzemeler ile pratik ve kolay maske yapımı

Lastiğinizi görseldeki gibi zımbaladıktan sonra aynı işlemi diğer tarafa da uygulayın.

Evdeki malzemeler ile pratik ve kolay maske yapımı

Orta kısmına yüzünüzü yerleştirecek kadar açıklık oluşturduktan sonra maskenizi kullanabilirsiniz.

Evdeki malzemeler ile pratik ve kolay maske yapımı

Evdeki malzemeler ile pratik ve kolay maske yapımı

Evdeki malzemeler ile pratik ve kolay maske yapımı

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