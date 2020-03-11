betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 16°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
100160
ALTIN
330.279
DOLAR
6.1919
STERLİN
8.0134
EURO
7.0091

Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile ilgili vatandaşları sürekli bilgilendirme politikası çerçevesinde sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

11 Mart 2020 Çarşamba 16:49
Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı!

Türkiye'de ilk koronavirüsü vakası görülmesinin ardından vatandaşlara yaşanan son gelişmeleri şeffaflıkla aktarcağını her fırsatta aktaracağını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir bilgilendirme paylaştı.

Resmi Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. HER ÖNEMLİ OLAYI SİZE TİTİZLİKTE BİLDİRECEĞİZ."

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsüSon Açıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin sınır komşusunda tüm okullar 2 hafta tatil edildi!
Türkiye'nin sınır komşusunda tüm okullar 2 hafta tatil edildi!
Maskede haksız fiyat vurgununa Bakanlıktan uyarı!
Maskede haksız fiyat vurgununa Bakanlıktan uyarı!
Koronavirüsünden korunmak için bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?
Koronavirüsünden korunmak için bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?
Sağlık bakanlığın'dan korona-virüs seferberliği! Tüm izinler kaldırıldı! Türkiye'de ilk Vaka görüldü
Sağlık bakanlığın'dan korona-virüs seferberliği! Tüm izinler kaldırıldı! Türkiye'de ilk Vaka görüldü
Alo 174 Gıda İhbar Hattı’ndan sonra 0501 174 0 174 WhatsApp Gıda ihbar hattı devreye girdi
Alo 174 Gıda İhbar Hattı’ndan sonra 0501 174 0 174 WhatsApp Gıda ihbar hattı devreye girdi
Koronavirüsü nasıl belirti gösterir? Virüsten korunmanın yolları nelerdir?
Koronavirüsü nasıl belirti gösterir? Virüsten korunmanın yolları nelerdir?

Popüler Haberler

Öğretmen dizisi Mine kimdir? Göksu Melek Ulucan nereli ve kaç yaşında?
11 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı içerisinde bulunan programlar duyuruldu! İşte Kanal D, Fox TV, Star TV, TRT 1, Show TV, TV8 ve ATV yayın akışları.
Doğduğun Ev Kaderindir Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir? Kayra Zabcı hakkında bilgiler
2020 Metro marketler kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Metro market hafta içi ve hafta sonu mesai, çalışma saatleri
Corona virüsünden korunmak için dua veya sure var mı?
Korona virüs koruyucu maske hangisi? Hangi tür maskeler virüsten korur? Corona için hangi maskeyi almak gerekiyor?
Dünya Sağlık Örğütü Türkiye'de korona virüsünü hangi şehirde gösteriyor? Coronavirus COVID-19 Küresel durumlar haritasına Türkiye 'deki vakanın yeri
FFP1 FFP2 FFP3 N95 maske türleri farkları nelerdir? Corona virüsünden hangi maskeler korur?
Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil mi edilecek? Üniversite vize ve finaller koronavirüs nedeniyle ertelenecek mi? Üniversiteler duyuru yaptı mı?
Trendyol’da kolonya, makarna, tuvalet kağıdı, maske, dezenfekte jeli gibi ürünlerin fiyatları fahiş fiyatlara ulaştı!
Baraj dizisi ilk bölüm ne zaman? Baraj dizisi oyuncu kadrosu roller ve oyuncular
Hakan Muhafız 4. Sezon yayınlanacak mı? Hakan Muhafız 4. Sezon ne zaman yayınlanır?
Ziraat Bankası devlet destekli konut kredisi avantajları nelerdir? Devlet destekli konut kredisi şartarı
7. Koğuştaki Mucize Filmi ne zaman yayınlanacak? Netflix 7. Koğuştaki Mucize filmi yayın saati ve tarihi
e-Devlet üzerinden tapu bilgilerine numara kaydedin! Dolandırıcılık olayları için dikkat!
80 derece kolonya corona virüsüne karşı korur mu?
Türkiye'de ilk koronavirüs nerede ve kimde tespit edildi? Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi hangi şehirde?
Elektrik faturalarında yüzde 50 oranında tasarruf ve fatura düşüren öneriler!
Bilinmeyen numaraları sorgulayabileceğiniz siteler listesi
18 Mart 2020 günü hangi güne denk geliyor? 18 Mart ne günü? 18 Mart 'ta ne oldu?
Baraj dizisi 1.Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.