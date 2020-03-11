Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı!

Türkiye'de ilk koronavirüsü vakası görülmesinin ardından vatandaşlara yaşanan son gelişmeleri şeffaflıkla aktarcağını her fırsatta aktaracağını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir bilgilendirme paylaştı.

Resmi Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. HER ÖNEMLİ OLAYI SİZE TİTİZLİKTE BİLDİRECEĞİZ."