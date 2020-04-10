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Farelerde denendi! Bant aşısının testinden sevindiren haber!

ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi bilim insanlarından koronavirüs salgınına karşı yapılan aşı çalışmalarından sevindiren bir gelişme haberi geldi. Üzerinde çalışılan mikro iğneli bant formundaki bir aşının fareler üzerinde denendiğini ve sonucunun başarılı olduğu duyuruldu.

10 Nisan 2020 Cuma 18:05
Farelerde denendi! Bant aşısının testinden sevindiren haber!

Dünya genelinde bir çok bilim insanı aşı ve tedavi için çalışmalarını devam ettirirken ABD'li bilim insanlarından umut verici bir açıkalma yapıldı. Daha önce Ortadoğu Solunum Sendromu'na neden olan bir başka virüse karşı geliştirilen aşı sistemini SARS-CoV-2'ye uyarlayalim insalnarı geliştirdikleri testleri fareler üzerinde denediler ve başarılı bir sonuç ederlerken bu durumda koronavirüs tedavisi konusunda çok önemli bir adım atılmış oldu.

Bilim insanları şekerden yapılmış yüzlerce mikro iğne barındıran 'cırtcırtlı bant'a benzeyen aşının cilde yapıştırılması sonrasında şekerin hızla çözülmesiyle deriye nüfus ediyor. Yapılan araştımalarla bağışıklık sisteminin deri üzerinde hayli aktif olduğu kanısına dayanılarak çalışması başlatılan aşıların geleneksel deri altı enjeksiyonu yerine bu şekilde verilmesiyle daha hızlı ve güçlü sonuçlar alınabileceği söyleniyor.

Daha önce üç farklı deneysel yönde çalışılan MERS aşısı, fareler üzerinde bu bant yöntemiyle denenmişti fakat aşıların koronavirüsüne karşı antikor üretimini tetiklediği belirlenmişti. Bu antikor üretiminin, bağışıklık uyarıcı eklenmiş geleneksel deri altı aşısından bile daha güçlü olduğu gözlemlenmişti. Ayrıca; Mikro iğneli bantla aşı olan farelerin antikor seviyeleri, 55 hafta boyunca da, deneyin sona erdiği güne kadar yükselmeyi sürdürmüştü.

Bu geçmiş deneyi göz önüne alarak yeni bir deneysel yola başvuran bilim insanları, yeni tip koronavirüsündeki 'Spike proteini'ni hedef alacak şekilde benzer bir aşı bandı geliştirdi ve iki haftalık deneme sürecinde farelerin antikor üretimini güçlü biçimde arttırdığı ortaya çıkardılar.

Aşı yapılan farelerin uzun vadeli bağışıklıklarının, MERS aşıları deneyiyle benzer olup olmadığı henüz takip edilebilmiş değil ve bu süreç içerisinde kobaylara SARS-CoV-2 enfeksiyonu da verilmemesine rağmen sonuçlar umut verici niteliğinde..

Araştırmacılar, bu tür aşının bileşenlerinin geniş ölçekte hızla üretilebileceğini ve depolama ya da nakliye için soğuk tutulmalarının gerekmediğini raporlarken araştırmayı yürüten Pittsburgh Üniversitesi ekibi, 'PittCoVacc' (Pittsburgh Corona Virüsü Aşısı) adını verdikleri bandın, insanlar üzerinde birinci faz denemelerinin en kısa zamanda başlamasının izni için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurduklarını açıkladılar.

ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin bütçe verdiği araştırma, saygın tıp yayınlarından Lancet'ın EBioMedicine dergisinde yayımlanmasıyla Enstitünün perşembe günü yaptığı bir açıklamada bazı ABD'li doktorların koronavirüsü hastalarını tedavi etmek için kullandıkları sıtma ilacı hidroksiklorokini test etmeye başladıklarını duıyurmuştu.

Uzun süredir sıtma vakalarının tedavisinde kullanılan bu ilaca Amerikan halkının ilgisi, Başkan Donald Trump'ın ilacı koronavirüse karşı potansiyel bir silah olarak göstermesinden sonra daha da artmıştı. 

Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Marsilya kentinde hidroksiklorokin ile hastalarını tedavi etmeye çalışan doktor Didier Raoult'u ziyaret etmiş ve Macron'un ofisinden yapılan konuyla ilgili açıklamada da Cumhurbaşkanı'nın tedaviye destek vermediği, henüz ilaçla ilgili yeterince delil olmadığı belirtilmişti. Sıtma ve eklem romatizması gibi romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilacın olası yan etkileri arasında görüş kaybı ve kalp problemleri yer alıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) sıtma ilacı olarak kullanılan hidroksiklorokini henüz corona virüsün tedavi yöntemi olarak onaylamadı ancak acil durumlar için kullanılmasına izni verdi.

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ABDKoronavirüs AşısıBant Aşısı
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