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Filyasyon nedir? Filyasyon ne anlamda kullanılır?Filyasyon ne demektir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Korona virüs vakaları ile son durum paylaştı.Hastalığın Filyasyon grafiğini açıkladı. Peki filyasyon nedir? Filyasyon ne anlamda kullanılır?İnsanlar tarafından filyasyonun kelime anlamı araştırılmaya başladı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 19:54
Filyasyon nedir? Filyasyon ne anlamda kullanılır?Filyasyon ne demektir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Korona virüs vakalarına ilişkin son durumu paylaştı

Bakan Koca ;

"Virüse karşı dünya ne başarı göstermişse izolasyona borçlu. İzolasyon korunmazsa diğer tedbirler bizi koruyamaz. Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz en az acı kaybıdır". dedi.

Bakan Koca hastalığı Filyasyon grafiğini de açıkladı;

Peki filyasyon nedir? Filyasyon ne anlamda kullanılır?İnsanlar tarafından filyasyonun kelime anlamı araştırılmaya başladı.

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu saha incelemeleri neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon bulaşıcığı hastalığı saha incelemesidir.Örneğin bir bulaşıcı hastalığı taşıyan kişi bu hastalığı kaç kişiye bulaştırıyor , bu incelemenin,araştırmanın yapılması filyasyon olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeble filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.

Son Güncelleme: 01.04.2020 20:11
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