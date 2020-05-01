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Fırsatçılar bunu yaptı! Korona'dan iyileşen hastaların kanları sanalda satışta

Korona virüs fırsatçıları bu sefer de yasal dışı İnternet ortamında koronavirüs'den iyileşen hastaların kanlarını satışa çıkardı.

01 Mayıs 2020 Cuma 14:37
Fırsatçılar bunu yaptı! Korona'dan iyileşen hastaların kanları sanalda satışta

Dünyayı esir alan korona virüs ile mücadele bir yandan sürerken diğer yandan da ilaç ve aşı geliştirme çabaları devam ediyor.Ancak şu ana kadar geliştirilmiş bir aşı ve ilaç henüz yok. Sadece denenen ve bazı hastalarda iyi geldiği bilinen tedaviler mevcut.Bunlardan bir tanesi de korona geçirip iyileşen hastaların kanından alınan antikor tedavisi yöntemi.

Bilim insanları iyileşen koronavirüs hastalarının kanından alınacak antikorlar ile hazırlanacak bir tedavi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

Ancak bu çalışma siber suçlıların da iştahını kabartmış durumda.

NTV'de yer alan habere göre iyileşmiş koronavirüs hastalarının kanı arama motorlarının indeksleyemediği verilerin toplandığı dark web'de aşı olarak satılıyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların koronavirüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı.

Raporda, çevrimçi suçlular tarafından yasa dışı olarak satılan ürünler arasında, kanın yanı sıra büyük miktarlarda kişisel koruyucu ekipman ve olası tedavi yöntemlerinde kullanılan ilaçların bulunduğu aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Antikor TedavisiKorona Virüs TedavisiDark Web
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