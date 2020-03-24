Fransa'da Hidroksiklorokin ve Azitromisin karşımı koronavirüs tedavisinde mucize yarattı

Fransa'da gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında umut veren bir gelişmeyi ortaya koydu. Sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokin (HCQ) ile azitromisinin karışımı Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanıldı ve hastaların iyileşme süreleri 6 güne indirildi. Fransa hükümeti tarafından da onaylanan bu olay koronavirüsünde umut veren bir gelişme olarak kaydedildi.

Bilim insanı Philippe Gautreta başkanlığında yürütülen çalışma, HCQ ve azitromisin karışımını alan hastalarda yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı ve 6 günlük tedaviyle virüsten iyileştiğini göstermesi üzerine bir açıklama yaparak "Bakteriyel süperenfeksiyonu önlemek amacıyla, hidroksiklorokin ile tedavi edilen hastalardan altısı, günlük elektrokardiyogram kontrolünde, ilk gün 500 mg, sonraki 4 gün 250'şer gram olmak üzere azitromisin aldı." diye konuştu.

AZİTROMİSİN NEDİR?

Azitromisin, bir dizi bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Buna orta kulak enfeksiyonları, strep boğaz, pnömoni, gezgin ishali ve diğer bazı bağırsak enfeksiyonları dahildir. Yaygın yan etkiler mide bulantısı , kusma , ishal ve mide rahatsızlığını içerir.

AZİTROMİSİN CORONA VİRÜSÜ İYİLEŞTİRİYOR MU?

Gautreta ve araştırmacılardan oluşan ekibi, Mart ayının başında başlatılan çalışmada 20 hastaya günlük 600 mg hidroksiklorokin ile tedavisi uygulandı ve koronavirüs hastalarına, hastaların semptomlarına göre, HCQ ve bakterilerle savaşana bir antibiyotik olan ve solunum yolu, cilt, kulak, göz ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi bakterilerin neden olduğu pek çok farklı enfeksiyonun tedavisinde kullanılan azitromisin verildi.

Kalan 16 hastaya kontrol amacıyla ilaç verilmedi. 6 gün sonra, hidroksiklorokin ve azitromisin kombinasyonu verilen hastaların arasında Kovid-19 taşımaya devam eden vaka yüzdesi %5’ten daha azdı. Bu kombinasyonla yapılan tedavi, yalnızca klorokin alan hastalardan daha iyi sonuç veriyor.



