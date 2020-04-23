Fransa'da sıra dışı araştırma! Sigara içenler Kovid-19'dan daha az etkileniyor

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da ezber bozan bir araştırmaya imza atıldı. Ülkede bulunaan Pitié-Salpêtrière Üniversite Hastanesinde görevli bilim insanları yaptıkları bir araştırmada sigara kullananların hastalığa daha az yakalandığını ortaya çıkardılar.

21 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği Fransa’da yapılan sıra dışı bir araştırmada kendilerine başvuran koronavirüsü hastalarından 480’i üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Yüzde 4.4'ü 65 yaş ortalaması diğerlerinin de 44 yaş ortalamasına sahip hastaların ise yalnızca yüzde 5.3’ünün sigara kullandığı belirlendi.

Sigara kullanan kişilerin koronavirüsüne daha az yakalandığı veya semptomlarının daha hafif geçtiği tezini ortaya çıkaran uzmanlar, bu durumun nikotinle bir bağlantı olabileceğini düşünüyorlar. Academie des Sciences'ta yayınlanan araştırma, nikotin, virüsün hücrelere ulaşmasını engelleyip bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon vermesinin önüne geçiyor.

Yürütülen çalışmayla ilgili bir analiz yapan Fransız nörobiyoloji uzmanı Jean-Pierre Changeux, nikotinin virüsün hücrelere ulaşmasına engel olarak vücutta yayılmasının önüne geçebileceğini ve nikotinin ayrıca çoğu ağır Kovid-19 vakalarında görülen bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon göstermesini de azaltma etkilerinin olabileceğini belirtti.

Uzmanların araştrıma raporlarına göre çalışma her gün düzenli olarak sigara içenlerin semptomlu veya ağır şekilde korona enfeksiyonu geçirme ihtimalinin genel nüfusa göre daha az olduğunu gösterdi. Bu sıra dışı araştırma sonucunda kimseyi sigaraya başlatmak gibi bir niyetleri olmadığını belirten uzmanlar etkileri daha net gözlemleyebilmek için hastalara ve çalışanlara nikotin bantları uygulanacağını ifade etti.