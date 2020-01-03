Gastroparezi nedir? Belirtiler ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Midenin diğer organlara nazaran sayıca daha az da olsa kalp gibi ritmik hareketlerle çalışır. Bu ritmik hareketlerde görülen azalmayada tıp dilinde "Gastroparezi" deniliyor. Halk arasında mide tembelliği olarak bilinen bu hastalık, diğer mide rahatsızlıklarıyla neredeyse eş değerde bir benzerlik gösteriyor. Bu sebepten dolayı teşhisinin zorlayıcı olduğunu söyleyen uzmanlar, tedavi sürecinin de bu nedenlerden dolayı uzayabileceğini belirtiyorlar.

Gastroparezi'nin belirtileri nelerdir?

Gastroparezinin semptom bulguları belirtileri ise genelde midenin şişkinlik hissi vermesidir. Mide normal şartlarda çalıştığında 4 saatte bir içeriğini boşaltarak yeni yiyeceklere yer açması gerekiyor. Şayet bu boşaltı gerçekleşmezse yeni besinlerle birlikte şişkinli ve hazımsızlık yaratır. Bu bulgularla gastroparezi mutlaka düşünülmelidir.

Hastalığın diğer belirtileri ise Karın ağrısı, reflü ve göğüs ağrısı, kusma, diyabet ilaçlarının etkisiz olması ve kan glikoz düzensizliği, hazımsızlık ve kilo kaybı da en belirgin bulgulardır. Gastroparezideki şişkinlik, hazımsızlık, gaz ve midede ağrı gibi semptomlar, diğer mide rahatsızlıklarının tipik belirtileri olması nedeniyle hastanın doktora başvurmasından sonra daha çok diğer mide rahatsızlıklarına yönelik tedaviler uygulanır.

Şeker hastalarının neredeyse yüzde 30’unda gastropareziye rastlanır. Potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi kan mineral değişiklikleri, tiroit yetmezliği, ilaçlar ve günümüzün popüler zayıflama yöntemi mide botoksu bu hastalığın önemli nedenleri arasındadır.

Teknolojinin ilerlemesiyle gastroparezi tanısı için çok farklı yöntemler kullanılır. Öncelikle Sintigrafi ve wireless motilite kapsülü ile kesin tanı konur. Daha sonra Sintigrafide radyonüklitle işaretli maddeler kullanılırken motilite kapsülleri mide içindeki asit düzeyi, mide boşalma zamanı, bağırsakların çalışma düzeni gibi detayları verir. Kalp EKG’si gibi mide için de EGG (elektrogastrografi) geliştirilmiştir ve bu EGG ile mide hareketleri 24 saat uzmanlar tarafından değerlendirilir.

Gastroparezi tedavisinde mide hareketini artıran metoklopramid, eritromisin, domperidon içeren ilaçlar denenir. Şayte hasta bu ilaçlara yanıtsız olgularda yant veriyorsa o zaman alternatif tedavi olarak sandostatin denemesi yapılır.

Gastroparezi'de mide pili kullanılır mı?

Mide pili; kalp pili gibi elektriksel uyarı üreterek midenin kasılmasını uyarır ve boşalmasını sağlar. Obezite tedavisinin yanı sıra midenin kendisini boşaltmasını sağlamak için gastroparezide geleceğin tedavileri arasında yer alır. Cerrahiye alternatif olarak endoskopik olarak POP (peroral piloromyotomi) yöntemi ile mide çıkışı gevşetilerek gastroparezide boşalmayan mide içeriği bağırsağa kolayca aktarılabilir.

Mide duvarına yaygın olarak enjekte edilerek yapılan botoks, tokluk hissini uyarıp içeriğin boşalmasını geciktirdiği için günümüz popüler zayıflama yöntemleri arasındadır. Aynı mantıkla sadece mide çıkışına yapılacak botoks uygulaması da mide çıkışını sürekli açık tutar ve boşalmayı kolaylaştırır.