Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır? GSS sağlık sigortası başvuru işlemleri

SGK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur 2006 yılından bu yana tek çatı altında toplandı. 18 yaşını dolduran bütün T.C. vatandaşları genel sağlık hizmetlerinden yararlanabilme hakkına sahiptir. GSS hizmetleri vatandaşların sağlık sisteminden yararlanmasını amaçlamaktadır. Ülkemizde yaşayan uyruklu kişiler de sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

GSS hizmetlerinden yararlanma şartları nelerdir?

Genel Sağlık Sigortası hizmetlerinden yararlanılabilmesi için hane halkı içerisinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden daha az olması gerekmektedir. Bu kişiler sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilme hakkına sahiptir. Kişi başı geliri asgari ücret ve üçte biri arasında olanlar ise asgari ücretin üçte biri oranında ödeme yaparlar.

GSS başvurusu nasıl yapılır?

Sigortalı olmamak, anne, baba, çocuk veya eşten SGK hizmeti almamak gerekmektedir. SGK maaşı almayan veya gelir almayan herkes ise GSS kapsamında bulunmaktadır. 25 yaşını doldurmamış öğrenciler ise eğitim belgelerini SGK’ya ibraz ederek baba veya annenin sigortasından yararlanmaya devam eder.

Genel Sağlık Sigortası başvurularını kaymakamlık, valilik sosyal hizmetler biriminden başvuru formu olarak yapmanız gerekiyor. Muhtar, e-Devlet veya Nüfus İdaresi’nden ikametgâh belgesi alınır. Başvurularda kimlik fotokopisi gerekir ve formdaki bilgiler vergi dairesine imzalatılmalıdır. Mahalle muhtarıysa gerekli yerleri doldurarak imzalayabilir.

Belgeleri kaymakamlık veya valilik sosyal hizmetler birimine teslim etmeniz gerekmektedir. Belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmalısınız. Sonraki aşamada yetkili kişiler başvuru sahibinin ikametgâh adresine gelerek gelir testi yaparlar. Başvuru sonucuysa olumlu veya olumsuz olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden görüntülenebilir.