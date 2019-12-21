Genel Sağlık Sigortası nedir? GSS kimleri kapsar, primleri ne kadardır?

Genel Sağlık Sigortası, ister çalışsın ister çalışmasın ülke nüfusunun tamamını kapsayan bir sigorta sistemidir. 2006 yılında tüm sosyal güvenlik kurumlarının (BAĞ-KUR, Emekli Sandığı vb) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleşmesin bir adım gelerek 2012’de ülkemizde yaşayan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Genel Sağlık Sigorta’lı (GSS) oldu.

Bu sistemle birlikte çalışanlar için bir sorun oluşmazken ama çalışmayan ve özellikle 18 yaşını doldurup üniversiteyi kazanamayan gençler için büyük bir borç yükü oluştu. Gelir testi yaptırmayanlar için bu borç en üst seviyeden hesaplandığından katlandı. Bu noktada üç çeşit borçlu bulunuyor. Bunlar şu şekildedir:

- 1 Ocak 2012'den sonra bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış olanlar. Bunlar için en üst seviyeden borç çıkartıldı.

- Gelir testine girmiş ve önceki borçları en üst seviyeden çıkartılmış olanlar.

- Gelir testi yaptırmasına rağmen çıkan borcu ödemeyenler.

Hiç gelir testi yaptırmayanların en yakın süre içerisinde gelir testi yaptırması gerekiyor. Böylece en üst seviyeden çıkartılan borç sizin durumunuza göre ya tamamen ortadan kalkacak ya da azalacak. Bu kişilerin ailelerinde kişi başı gelir, asgari ücretin 3'te 1'inden az ise hiç prim ödemesi yapmayacaklar. Böylece tüm borçlar silinmiş olacak.

Gelir testine geç girenler ise girmedikleri dönemler için en üst düzeyden hesaplanan borcu yine aynı şartlarda sildirilecek ya da gelirlerine göre düşürülecek. Test yaptırıp borçlarını ödemeyenler için ise yapılandırma imkanı var. Fakat burada borç taksite bölünüyor.

Genel Sağlık Sigortası kimleri kapsar?

-Genel sağlık sigortası için işçi, memur ya da serbest meslek erbabı olunması fark etmemektedir. İsteğe bağlı sigortalılar, özel durumları nedeniyle sağlık yardımından sigorta kapsamında yararlanamayan kişiler Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır. Özel durum ile kastedilen yoksulluk, çıraklık, stajyerlik, muhtaçlık, sığınmacı ya da vatansız olarak kabul edilme gibi durumlardır.

-Başka ülkelere çalışmak için götürülmüş olanlar ,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, gurbetçi olarak yurt dışına gidilmesi durumunda, gidilen ülkenin sağlık hizmetlerinde sorun yaşayanlar,

-Görev alınan kurum ya da devlet daireleri tarafından verilen kıstaslara göre, aile geçim durumu kötü olanlar,

-Evlenme ödeneği alan kız çocuklarından, eşleri tarafından bakılmakla yükümlü bulunmayanlar, evlilik sonrası iki yıllık süre içerisinde eşlerinden boşanan kadınlar,

Genel Sağlık Sigortası'ndan kimler yararlanamaz?

Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanamayacak kişiler şu şekilde sıralanabilir:

-Er, erbaş ya da yedek subay okulu öğrencileri,

-Yabancı ülkelere çalışmak için gurbetçi olarak giden, ancak o ülkenin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için o ülkenin şartlarına göre sigorta yaptırmış olanlar,

-Yabancı ülkenin vatandaşı olup Türkiye’de yaşayanlar,

-Kamu idarelerinin yurt dışı temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personeller,

-Bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumuna kaydı bulunduğu belgelenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

-Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan yükümlü ve tutuklu konumdaki kişiler,

-Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları, bu sigorta kapsamına alınmamaktadır.