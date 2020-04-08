İstanbul 11°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
92518
ALTIN
360.266
DOLAR
6.7812
STERLİN
8.3628
EURO
7.3662

Genelge yayınlandı! İsteyen sağlıkçının ataması İstanbul'a yapılacak

Korona virüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında özellikle vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu il İstanbul'a ,diğer illerden gönüllü çalışmak isteyen sağlık personelinin atamasının yapılması için düğmeye basıldı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 13:13
Genelge yayınlandı! İsteyen sağlıkçının ataması İstanbul'a yapılacak

Korona virüs ile mücadele kapsamında özellikle korona virüs vaka ve ölüm sayısının yüksek olduğu İstanbul ile ilgili önemli bir adım atıldı.

 Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul’un sağlık personeli kadrosunun güçlendirilmesi için genelge yayımladı. Bakan Fahrettin Koca imzasıyla illere gönderilen genelgeyle de İstanbul’a özel bir takım tedbirler hayata geçirildi.
Genelgeye göre 30 Mart 2020 tarihinden önce, İstanbul’a, diğer illerden ataması yapılan personelin ayrılışları yapılacak, bu kişilerin ivedilikle göreve başlamaları sağlanacak.
 
Ayrıca pandemi sürecinde, devlet hizmet yükümlülüğünü ifa eden tabip/uzman tabipler, Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanuna tabi çalışan tabip/uzman tabipler ile sözleşmeli yöneticiler hariç olmak üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tabip/uzman tabipler, talep etmeleri ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, İstanbul’a hiçbir sınırlamaya tabi olmadan atanabilecek.
 
Talep eden İstanbul’a
 
Genelge uyarınca, bu süreçte eczacı, hemşire, hemşire yetkili ebe, biyolog sağlık memuru/sağlık teknikeri (Laboratuvar, Röntgen, Anestezi), acil tıp teknisyeni kadrosunda olup da, İstanbul’a atama talep eden personelin talepleri de mevzuatta aranılan diğer şartları taşımaları kaydıyla ivedilikle yerine getirilecek.
 
Genelgeye göre sağlık tesisleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinde görev yapan istisnasız bütün personelin, pandemi süresince, hizmetine ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilebilmeleri için İl Sağlık Müdürleri yetkilendirilecek.
 
696 sayılı KHK kapsamında taşerondayken kadroya geçirilen ve söz konusu merkezlerde görev yapan sürekli işçiler de bu süreçte ihtiyaç duyulan alanlarda, hakları ödenmek kaydıyla İl Sağlık Müdürlüklerince görevlendirilebilecek.
 
Kadrolarına dönecekler

 
Bu arada 2019 yılı yan dal uzmanlık eğitimi sınavı sonucuna göre, İstanbul’da Bakanlık bünyesindeki, eğitim ve araştırma hastanelerine yerleşen aday tabiplerin, atamaları yapılarak, ivedilikle ayrılış işlemleri gerçekleştirilecek.
 
İstanbul’da bakanlığın kadrolarında görev yapmakta iken, Bakanlık adına üniversite tıp fakültesi hastanelerinde uzmanlık eğitimini tamamlayan tabiplerin de ivedilikle ayrılışları yapılarak kadrolarına dönmeleri sağlanacak.
 
İzinler iptal
 
Genelge’de ayrıca doğum sonrası analık iznine müteakip alınan ücretsiz izinler ile yurtdışında izinli bulunanlar hariç sağlık personelinin ücretsiz izinlerinin ve yıllık izinde olan sağlık personelinin izinlerinin sonlandırıldığı da duyuruldu. Bu kapsamda bulunan sağlık personelinin makul yol süresini müteakip ivedilikle göreve dönmelerinin sağlanması istendi.
 
Adıyaman: Geç verilmiş bir karar
 
İstanbul’a iki yeni hastane yapılmasıyla ilgili Milliyet’e değerlendirme yapan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr Sinan Adıyaman, şunları söyledi:
 
Bunun böyle olacağı belliydi. Şubat ayı boşa geçirildi. Şubat ayında Bilim Kurulu ile oturulup epidemiyologların, halk sağlıkçıların görüşleri alınarak ‘Böyle bir salgın geliyor ne yapalım?’ denilmeliydi. Çin Wuhan’da iki sahra hastanesi kurdu. Çünkü hastaneler yetmedi. Bunların simülasyonlarınının yapılması gerekiyordu. Şubat ayında karar alınsaydı şimdiye bu hastaneler hazır olacaktı. 45 gün sonra yapılacak deniyor. 45 gün sonra zaten plato çizmeye başlayacak bu iş. İstanbul’da 4 bin 600 yoğun bakım yatağı var. Kamu ve özel dahil. Yüzde 80’nin dolu olduğuna dair bilgiler geliyor bize. Salgının 4. haftası, 45 gün sonra bitecek hastane yapılıyor. Çok geç verilmiş bir karar.

Milliyet

Son Güncelleme: 08.04.2020 13:40
Anahtar Kelimeler:
Sağlık PersoneliPersonel Ataması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören müzisyenden ağlatan not!
Yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören müzisyenden ağlatan not!
Bilim Kurulu üyesinden 3 haftaya dikkat uyarısı! Virüsün biteceği tarih buna bağlı
Bilim Kurulu üyesinden 3 haftaya dikkat uyarısı! Virüsün biteceği tarih buna bağlı
EPTT Avm adrese teslim ücretsiz maske başvuru formu
EPTT Avm adrese teslim ücretsiz maske başvuru formu
Koronavirüsünün insan hücrelerindeki yayılışı mikroskopla görüntülendi
Koronavirüsünün insan hücrelerindeki yayılışı mikroskopla görüntülendi
Mikrobiyoloji uzmanı, Dr. Mehmet Ulusoy koronavirüse yenik düştü
Mikrobiyoloji uzmanı, Dr. Mehmet Ulusoy koronavirüse yenik düştü
Bakan Koca, İstanbul'da kurulacak 2 salgın hastanesinin detaylarını açıkladı
Bakan Koca, İstanbul'da kurulacak 2 salgın hastanesinin detaylarını açıkladı

Popüler Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ Çukur'a dizisi kadrosuna mı dahil oluyor? Çukur'a sürpriz transfer iddiası!
Survivor artık her gün yayınlanacak!
Günlük Burç Yorumları 9 Nisan Perşembe 2020
Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı? 8 Nisan Kuruluş Osman var mı, yok mu?
e-Devlet aracılığıyla adli sicil kaydı sorgulama işlemleri
Uğurkan Erez Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok?
Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? 9 Nisan 2020 Perşembe TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Türkiye'de faaliyette olan siyasi partiler hangileri? Türkiye'de aktif kaç siyasi parti var?
Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? 8 Nisan 2020 Çarşamba TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Ramazan ayında camiler açık olacak mı?
Snapchat hesabı geçi olarak veya tamamen nasıl dondurulur?
Haluk Levent’in Ahbap Dayanışma günleri kampanyasına sanatçı ve ünlülerden büyük destek!
Youtube için en iyi montaj programları hangileridir?
Sicil affı başvurusu nereye, nasıl yapılır? Kara liste sicil affı için başvuru şartları
e-Devlet şifresi alma ve yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Uğurkan Erez Doya Doya Moda'da neden yok, neden ayrıldı?
Ehliyet için sağlık raporu hangi kurumdan, nasıl alınır?
Destek Verilmeyen Hanelere 1.000 TL başvurusuz maddi yardım ulaştırılacak
Cezaevinden çıkanlara devlet maddi yardım ve destekleri yapılacak mı? Hangi hükümlülere devlet yardımı yapılacak?
E-Devlet doğum yardımı sorgusu parası alma hakkı ve alınacak doğum ücretler
Bim Braun erkek bakım seti alınır mı? 10 Nisan 2020 Bim indirimli Braun erkek bakım seti kullanıcı yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.