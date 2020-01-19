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Gıda sahtekârlarına hapis cezası, ve sektörden men cezaları geliyor!

İnsanların sağlıklarını tehdit ederek gıda sahtekarlığı yapanlar için yeni bir uygulamaya başlanıyor. Gıda sahtekârlarına hapis cezası, ve sektörden men cezaları geliyor! İşte gıda sahtekarlığının cezası hakkındaki tüm ayrıntılar…

19 Ocak 2020 Pazar 02:11
Gıda sahtekârlarına hapis cezası, ve sektörden men cezaları geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “gıda güvenliği milli güvenlik meselesi” ifadelerini kullanması ve 229 tane şirketin ifşa olması sonrasında gıda sahtekarlarına hapis ve sektörden men cezası verileceği ifade edildi. AK Parti Grubu tüketicilerin hayatlarını riske atacak gıdaları üretip satan kurumlara ve gıdada taklit-tağşiş yapanlara verilecek cezalar kapsayan kanun teklifi hazırlamaya başladı.

Tüketicilerin sağlıklarını riske edenlere verilecek cezaların caydırıcı olması için yapılan çalışmalara bakıldığında, vatandaşların hayatlarını ve sağlıklarını riske atacak gıdaların üretimini yapan, ithal eden ve piyasaya süren işletmelere 1 seneden 5 seneye kadar hapis, bin günden 5 bin güne kadar da adli para cezası verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin hayatlarını riske tehlikeye atacak şekilde bozulmuş ve değiştirilen ürünlerin satışını yapan şirket ve ürünlerin isimlerini geçtiğimiz gün kamuoyuna duyurdu. Taklit ve tağşiş yaptığı ya da ilaç etken maddesi eklendiği belirlenen toplam 229 şirkete ait 386 parti ürün halka duyuruldu. Kamuoyuna duyurulan  alkolsüz içeceklerde ve takviye edici gıda ürünlerinde ilaç etken maddesi, taklit ballar ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Teklif Meclis’e Gidecek

AK Parti Grubu tüketicilerin sağlıklarını riske atanlara verilecek cezaların caydırıcı hale gelmesi ile ilgili kanun teklifinin taslağını hazırladılar. Fiilin 2 sene içinde yeniden yapılması halinde söz konusu firmalara 5 seneden 10 seneye kadar gıda sektöründen uzaklaştırılacak. Ürünler ise piyasadan toplanarak yok edilecek.

Para Cezası 10 Katına Çıkacak

Yapılacak teklife göre taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen ürünlere el konulacak. Bu ürünleri piyasaya sürenlere 23 bin lira olan para cezası 10 katına çıkarılacak. Bu bağlamda taklit ve tağşiş yapılan ürünleri üreten ve satışını yapanlara 50 bin lira ile 250 bin lira arasında para cezası, izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya ürün sokan işletmecilere 5 bin ile 250 bin lira arasında idari para cezası kesilecek. Aynı suçu iki sene içinde yeniden yapanlara 1 seneden 3 seneye kadar hapis ve bin günden 3 bin güne kadar adli para cezası kesilecek. Aynı zamanda bu işletmelere 5 seneden 10 seneye kadar üretim ve satış faaliyetlerinden 10 sene men cezası da verilecek.

Son Güncelleme: 19.01.2020 02:11
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