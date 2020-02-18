Gıda sektörünü etkileyecek hileli ürünlerin listesi ifşa edildi. 74 firmaya ait 99 üründe uygunsuzluk çıktı!

Her ay düzenli olarak yapılan hileli gıda araştırmalarında bu ay 74 firma sınıfta kaldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gıda sektörünü etkileyecek olan hileli ürünlerin listesi ifşa edildi. 74 firmaya ait toplam 99 üründe uygunsuzluk ortaya çıktı. Birçok kebapçıda eşek eti tespit edilirken kırmızı toz biber ve çayda ise boya olduğu tespit edildi. Alkollü içeceklerden bala, bitkisel yağlardan enerji içeceklerine kadar pek çok üründe tağşiş edildi. Tarım e Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sağlıklı gıdaların istenilen şekilde üretilene kadar denetimlerin devam edeceğini de açıkladı. Devam eden açıklamasında "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Tüm ülkede denetim seferberliğine başlıyoruz”

Bakan Pakdemirli gıda denetimlerinin devam edeceğini ve sorun buldukları her firmanın her ürününü vatandaşlar ile paylaşacaklarını dile getirdi. "Bütün çabamız ve mücadelemiz Türkiye'de dört dörtlük, 7'den 77'ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar. Tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız da devam edecek. Bunu herkes buradan böyle bilsin. Pazartesi günü ayrıca tüm ülkede yine bir denetim seferberliğine başlıyoruz, Ürün bazlı denetim seferberliğine. 6 gün devam edecek bu denetim seferberliğine tüm ülkede pazartesi itibarıyla başlıyoruz." diye konuştu.

2012 yılından bu yana 1486 firmaya ait 3301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuştu. Bakanlık son araştırmasında İstanbul, Amasya, Kayseri, Adana ve Çorum gibi illerde ki büyük et lokantalarında sakatat tespit etti. İşte o liste;

https://www.tarimorman.gov.tr/Lists/Duyuru/Attachments/1113/Kamuoyu_Duyurusu_2020-2.pdf